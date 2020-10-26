Палец убитой преподавательницы нашли в квартире петербуржца
Тело 34-летней женщины со следами истязания было найдено в квартире на улице Димитрова.
Фото: www.globallookpress / Nikolay Gyngazov
В квартире 36-летнего мужчины обнаружили палец убитой преподавательницы петербургского вуза, пишут «Невские новости».
По данным СК, подозреваемый совершил преступление в связи с неприязнью к женщине. Преступление произошло на улице Димитрова в Северной столице.
Палец предполагаемый душегуб отрезал 34-летней жертве, чтобы якобы скрыть следы преступления и использовать его для разблокировки мобильного телефона.
Молодого человека задержали, решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения и предъявления обвинения.
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