Кто и зачем отрезал палец убитой преподавательницы петербургского вуза

Оперативники задержали подозреваемого в жестокой расправе над 34-летней преподавательницей вуза. Тело погибшей со следами удушения и отрезанной фалангой пальца обнаружили в ее квартире на улице Димитрова в Петербурге.

Предположительно, мужчина совершил преступление, так как испытывал сильную неприязнь к своей жертве, а палец отрезал, чтобы разблокировать телефон женщины.

36-летнему молодому человеку предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения/

Известно, что погибшая работала старшим преподавателем биохимии в одном из технических университетов Петербурга.