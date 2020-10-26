Кто и зачем отрезал палец убитой преподавательницы петербургского вуза
В настоящий момент задержан подозреваемый в расправе над 34-летней женщиной.
Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovyi; СК РФ
Оперативники задержали подозреваемого в жестокой расправе над 34-летней преподавательницей вуза. Тело погибшей со следами удушения и отрезанной фалангой пальца обнаружили в ее квартире на улице Димитрова в Петербурге.
Предположительно, мужчина совершил преступление, так как испытывал сильную неприязнь к своей жертве, а палец отрезал, чтобы разблокировать телефон женщины.
36-летнему молодому человеку предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения/
Известно, что погибшая работала старшим преподавателем биохимии в одном из технических университетов Петербурга.
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