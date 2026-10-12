Песков: важно, чтобы Киев признал реалии и вышел на мирное урегулирование

Важно, чтобы власти Украины признали современные реалии. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, принципиальна ли для России конкретная фигура в урегулировании конфликта или в приоритете готовность Киева принять наши условия.

«Нам важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю признания реалий на земле и к выходу на мирное урегулирование», — сказал представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского. По мнению главы Белого дома, его украинский коллега много раз имел возможность урегулировать конфликт с Россией, но он этого не делает.

Трамп заявил, что Зеленский не только не стремится к миру, но и пытается навредить другим странам, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Поэтому, американский лидер уверен, что Незалежной нужен новый руководитель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.