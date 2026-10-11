«Хочешь заработать?»: как детей заманивают в преступные схемы через интернет

В Москве подвели промежуточные итоги проекта по защите школьников от интернет-вербовщиков: обучающие ролики посмотрели уже около 800 тысяч детей. По данным Следственного комитета, украинские спецслужбы все чаще вовлекают подростков в диверсии и теракты, обещая легкий заработок. О том, как распознать опасность — в материале корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.



«Привет! Хочешь немного заработать?» — безобидный вопрос в интернете, но именно так порой начинается история, финалом которой может стать уголовное дело.

В умелых руках вражеских кураторов дети становятся оружием: поджигают объекты энергетики, нападают на полицейских, передают важные координаты. В переписке это назовут «заданием», «квестом» или легким заработком. В законе — другие понятия. Диверсия, терроризм или госизмена. Наказание — вплоть до пожизненного.

Чтобы стать жертвой вербовщика, не обязательно состоять в закрытом сообществе. Достаточно приложений, которые есть в смартфоне почти каждого подростка: мессенджеры, чат-боты со знакомствами, в конце концов онлайн-игры. Гарантии безопасности нет нигде.

Эмину из Челябинска всего девять. Но украинские спецслужбы дотянулись и до третьеклассника. Общительный мальчик внезапно стал тихим, а затем начал задавать странные вопросы.

«Ему сказали: нужны реквизиты карты родителей, конкретно просили номер карты, код с обратной стороны, срок действия», — сказала Тамилла, мама Эмина.

В этом случае сработала бдительность мамы, но статистика по-настоящему пугает: в свою паутину агенты ГУР и СБУ заманивают даже тех, кто едва выучил таблицу умножения.

Ловушку в мультике можно поставить на паузу, в реальности такой кнопки нет. Как не угодить в интернет-капкан, в Москве теперь разбирают за школьными партами.

«Эти ролики посмотрели уже порядка 800 тысяч детей. Это дети и московских школ, и московских колледжей. За время реализации этого проекта мы видим колоссальный результат», — сказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы Ирина Каклюгина.

Как результат, все меньше детей из столичного региона попадают в паутину вербовщиков.

«Я когда однажды играл в одну игру, и мне там написали мошенники, я сразу удалил эту игру и заново скачал. Мама обрадовалась, когда ты рассказал эту историю? Я не рассказывал», — признался ученик третьего класса Адриан Попов.

И в этом, пожалуй, главная уязвимость детей и подростков: открыться незнакомцу порой легче, чем собственным родителям.

«Они очень эмоциональны, они очень возбуждаемы, и это люди, которые очень хотят сразу получить много. Поэтому подростка очень легко купить», — сказала практический психолог Юлия Челышева.

И одного школьного урока явно недостаточно. В столице предупреждения начали встраивать прямо в новостную ленту подростковой аудитории. Популярные блогеры буквально на пальцах разбирают схемы, за участие в которых десятки реальных юношей и девушек уже расплачиваются своей свободой.

— Как с вами связались?

— Со знакомства с девушкой все началось в Дайвинчике в Telegram. Она кинула ссылку, чтобы я посмотрел подарок для ее брата, помог выбрать, — рассказывают задержанные.

«Обманывая, запугивая, шантажируя и угрожая подросткам, их вводят в заблуждение. Пользуются незнанием уголовного законодательства, обещая легкий заработок и уход от ответственности. Важно вовремя заметить и распознать опасность», — сказала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Для зрителя это несколько секунд экранного ужаса, для тех, кто перешел черту, — сломанные судьбы и годы за решеткой. В короткометражке с Пальто из «Слова пацана» эту историю довели до трагического финала.

«Я очень часто получаю эти звонки, со многих номеров, я уже разработал для себя схему: что я сразу скидываю, если это настоящие службы, со мной в любом случае свяжутся», — сказал актер Леон Кемстач.

Вербовщики убеждают: назад пути нет, и вот это самый главный обман. 31-я статья УК гарантирует: даже если согласился на преступление, но не совершил и сообщил взрослым — наказания не последует.

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