Пресняков подготовил трогательный сюрприз новорожденному сыну и Подольской

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Оксана Тарасова
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Супругу музыканта Наталью Подольскую выписали из роддома. Дома ее вместе с маленьким Ваней ждал настоящий праздник.

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская опубликовала на своей странице в Instagram трогательное семейное фото c мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями. Счастливую маму выписали из роддома, и теперь маленький Ваня осваивается в своем доме.

«Теперь все дома. Какое счастье», — написала Подольская.

Instagram @nataliapodolskaya

К моменту прибытия Пресняков тщательно подготовился. Комната малыша украшена воздушными шарами, в честь его приезда Владимир заказал красивый торт с именем наследника. В своем аккаунте музыкант опубликовал фото сладкого подарка и умилительный снимок с сыном.

Instagram @presnyakovvladimir

Подписчики звездной пары поздравляют с рождением Вани и желают кумирам всего наилучшего — за несколько часов кадр Подольской набрал почти 129 тысяч лайков и сотни добрых комментариев.

Второй сын Преснякова и Подольской появился на свет 22 сентября. Теперь глава семейства стал многодетным отцом. У него также есть общий 29-летний сын Никита, рожденный в отношениях с Кристиной Орбакайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой песне Подольской, которая была обнародована в день рождения Вани.

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