«Наш Ваня Пресняков»: Наталья Подольская родила второго сына

Звездная пара Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший вновь стали родителями.

Певица в своем аккаунте в Instagram подилась радостным и долгожданным событием — она родила сына. Звезда опубликовала снимок с мужем и новорожденным мальчиком.

«Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — написала Подольская.

Instagram @nataliapodolskaya

Мальчик стал вторым общим ребенком в паре певицы и композитора. Родители маленького Вани являются одной из самых примерных пар российского шоу-бизнеса. Певица и композитор поженились в далеком 2010 году и уже успели родить старшего сына Артемия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что до родов беременная Наталья Подольская полысела ради съемки в клипе.