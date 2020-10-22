«Наш Ваня Пресняков»: Наталья Подольская родила второго сына

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Татьяна Меркер
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38-летняя певица опубликовала фото из роддома.

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Звездная пара Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший вновь стали родителями.

Певица в своем аккаунте в Instagram подилась радостным и долгожданным событием — она родила сына. Звезда опубликовала снимок с мужем и новорожденным мальчиком.

«Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — написала Подольская.

Instagram @nataliapodolskaya

Мальчик стал вторым общим ребенком в паре певицы и композитора. Родители маленького Вани являются одной из самых примерных пар российского шоу-бизнеса. Певица и композитор поженились в далеком 2010 году и уже успели родить старшего сына Артемия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что до родов беременная Наталья Подольская полысела ради съемки в клипе.

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