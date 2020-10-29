Неопознанный летающий объект заметили на севере Сахалина. Яркая вспышка осветила город Оха. Ее зафиксировали видеорегистраторы машин.

Очевидцы рассказывают, что небесное тело, которое пронеслось над дорогой и жилыми домами, было размером с автобус. Метеорит, скорее всего, это был он, сгорел в слоях атмосферы. Местные жители в соцсетях в шутку предположили, что таким образом во всем блеске в город прибыл новый мэр.

Впрочем, что же на самом деле показалось на небосклоне, остается неизвестно.