НЛО размером с автобус заметили на Сахалине — видео

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Яркую вспышку в городе Оха зафиксировали видеорегистраторы автомобилей.

Фото, видео: www.globallookpress / E]Mosike1; 5-tv.ru

Неопознанный летающий объект заметили на севере Сахалина. Яркая вспышка осветила город Оха. Ее зафиксировали видеорегистраторы машин.

Очевидцы рассказывают, что небесное тело, которое пронеслось над дорогой и жилыми домами, было размером с автобус. Метеорит, скорее всего, это был он, сгорел в слоях атмосферы. Местные жители в соцсетях в шутку предположили, что таким образом  во всем блеске  в город прибыл новый мэр.

Впрочем, что же на самом деле показалось на небосклоне, остается неизвестно. 

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