НЛО размером с автобус заметили на Сахалине — видео
Яркую вспышку в городе Оха зафиксировали видеорегистраторы автомобилей.
Фото, видео: www.globallookpress / E]Mosike1; 5-tv.ru
Неопознанный летающий объект заметили на севере Сахалина. Яркая вспышка осветила город Оха. Ее зафиксировали видеорегистраторы машин.
Очевидцы рассказывают, что небесное тело, которое пронеслось над дорогой и жилыми домами, было размером с автобус. Метеорит, скорее всего, это был он, сгорел в слоях атмосферы. Местные жители в соцсетях в шутку предположили, что таким образом во всем блеске в город прибыл новый мэр.
Впрочем, что же на самом деле показалось на небосклоне, остается неизвестно.
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