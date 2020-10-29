Теперь официально: брак Гарика Харламова и Кристины Асмус расторгнут

Столичный мировой суд, спустя четыре месяца, официально зарегистрировал развод резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Это подтвердил адвокат актрисы Анатолий Кучерена.

Дочка останется с матерью, а вот вопрос с имуществом пока остается открытым.

В различных интервью звезды неоднократно признавались, что к непростому решению они шли долгое время. В одном из последних Харламов заявил, что какого-то решающего события, которое привело бы к разрыву, между ними не было, просто чувства угасли, диалог нарушился и все как-то сошло на нет.

«У нас уже не было секса и той искры, что раньше», — резюмировал шоумэн.

К слову, есть один человек из близкого окружения, кто не знает даже о разрыве пары — это их совместная дочь. Как сообщал 5-tv.ru, знаменитости не знают пока как правильно преподнести информацию шестилетней Насте.