У Асмус и Харламова есть секрет от дочери

Актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов скрывают от шестилетней Насти, что приняли решение расстаться. В интервью на YouTube-канале Даниила Поперечного Харламов сообщил — дочь звездной пары не знает, что ее родители разводятся. Резидент Comedy Club признался, что они боятся таким заявлением разрушить психическое состояние девочки, сообщает «Утро.ru».

«Мы попытаемся сделать так, чтобы не ударить по психике ребенка. Мне самому было девять лет и папа уехал в Штаты, а мама осталась со мной. Я сам из семьи, которая развелась», — признался Харламов.

Свои отношения с дочерью юморист активно демонстрирует поклонникам в Instagram, например, Харламов бросил курить, потому что маленькой Насте не нравилось, как у «папы пахли руки».

Новость о разводе Харламова и Асмус, появившаяся 22 июня, стала для многих неожиданностью, пару даже обвиняли в обмане ради черного пиара. Как оказалось, звездная пара начала обдумывать такое решение еще год назад. Кристина и Гарик отмечали, что после развода у них есть задача — постараться остаться в хороших отношениях ради воспитания общей дочери.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Гарик Харламов показал мастер-класс по издевательству над банковскими мошенниками.