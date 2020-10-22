У Асмус и Харламова есть секрет от дочери

|
Марина Неруцких
3 965

Родители не хотят рушить ребенку психику.

У Асмус и Харламова есть секрет от дочери

Фото: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов скрывают от шестилетней Насти, что приняли решение расстаться. В интервью на YouTube-канале Даниила Поперечного Харламов сообщил — дочь звездной пары не знает, что ее родители разводятся. Резидент Comedy Club признался, что они боятся таким заявлением разрушить психическое состояние девочки, сообщает «Утро.ru».

«Мы попытаемся сделать так, чтобы не ударить по психике ребенка. Мне самому было девять лет и папа уехал в Штаты, а мама осталась со мной. Я сам из семьи, которая развелась», — признался Харламов.

Свои отношения с дочерью юморист активно демонстрирует поклонникам в Instagram, например, Харламов бросил курить, потому что маленькой Насте не нравилось, как у «папы пахли руки».

Новость о разводе Харламова и Асмус, появившаяся 22 июня, стала для многих неожиданностью, пару даже обвиняли в обмане ради черного пиара. Как оказалось, звездная пара начала обдумывать такое решение еще год назад. Кристина и Гарик отмечали, что после развода у них есть задача — постараться остаться в хороших отношениях ради воспитания общей дочери.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Гарик Харламов показал мастер-класс по издевательству над банковскими мошенниками.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.03
-0.75 91.34
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
Прощание с актрисой Ириной Скобцевой проходит в Москве — эксклюзивное видео
14:52
Сурдопереводчик «украл славу» у Барака Обамы в телевизионной версии выступления
14:42
Натуральному меху — бой: Тренды и антитренды зимы 2020/21
14:39
Фото: Муцениеце нашла замену Прилучному?
14:22
«На выход!»: Каких голливудских актеров уволили во время съемок?
14:14
Бессрочный гость: Эдвард Сноуден получил постоянный вид на жительство в России

Сейчас читают

Владимир Конкин разрыдался во время съемок ток-шоу
У Асмус и Харламова есть секрет от дочери
Целое состояние: какое наследство оставила близким актриса Ирина Скобцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок