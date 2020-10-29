Адвокат рассказал, с кем останется дочь Асмус и Харламова после развода

Адвокат Кристины Асмус Анатолий Кучерена сообщил, что после расторжения брака актрисы с юмористом Гариком Харламовым их общая дочь Настя останется с мамой. По его словам, юридические вопросы развода уже улажены, а об остальном звезды способны договориться лично, не привлекая суд к решению финансовых вопросов.

«С мамой останется дочка, а с кем она может еще остаться? Конечно, с мамой!.. Бракоразводный процесс полностью завершен. Что касается имущества, я думаю, что они договорятся во внесудебном порядке», — заявил юрист.

Развод знаменитой пары состоялся спустя четыре месяца после объявления о расставании. Сами артисты не раз говорили, что поводом к расставанию послужили не скандальные роли Асмус (широко обсуждалась эротическая сцена в фильме «Текст»), а угасшие чувства.

«У нас уже не было секса и той искры, что раньше», — рассказывал Гарик в интервью.

Пара долго шла к этому решению и разрыв стал осознанным завершением этой истории любви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Асмус и Харламову удается скрывать от шестилетней дочери свой развод.