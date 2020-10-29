Адвокат рассказал, с кем останется дочь Асмус и Харламова после развода
Представитель актрисы Анатолий Кучерена подтвердил официальное расторжение брака пары.
Фото, видео: Instagram @asmuskristina; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
Адвокат Кристины Асмус Анатолий Кучерена сообщил, что после расторжения брака актрисы с юмористом Гариком Харламовым их общая дочь Настя останется с мамой. По его словам, юридические вопросы развода уже улажены, а об остальном звезды способны договориться лично, не привлекая суд к решению финансовых вопросов.
«С мамой останется дочка, а с кем она может еще остаться? Конечно, с мамой!.. Бракоразводный процесс полностью завершен. Что касается имущества, я думаю, что они договорятся во внесудебном порядке», — заявил юрист.
Развод знаменитой пары состоялся спустя четыре месяца после объявления о расставании. Сами артисты не раз говорили, что поводом к расставанию послужили не скандальные роли Асмус (широко обсуждалась эротическая сцена в фильме «Текст»), а угасшие чувства.
«У нас уже не было секса и той искры, что раньше», — рассказывал Гарик в интервью.
Пара долго шла к этому решению и разрыв стал осознанным завершением этой истории любви.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Асмус и Харламову удается скрывать от шестилетней дочери свой развод.
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