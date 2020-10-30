Умер главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников

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Светлана Шевченко
Срочная новость 1 015

Музыкальному руководителю петербургского оперного театра было 56 лет.

Умер главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников

Фото: www.globallookpress / Natalya Loginova

Умер главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Союза фотохудожников России Александр Тягны-Рядно. Позднее эту информацию 5-tv.ru подтвердили и в театре:

«Да, к сожалению, это так».

Facebook / Александр Тягны-Рядно

Музыкальному руководителю петербургского оперного театра было 56 лет. Он родился в Москве в семье солиста Большого театра Александра Ведерникова. Спустя годы он восемь лет был главным дирижером театра, где некогда блистал его отец.

Информации о причине смерти и дате похорон пока не поступало.

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