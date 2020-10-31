«Поеду к ней с юристами»: Кравец намерена защитить Светличную от Цивина и Дрожжиной

После возбуждения громкого дела о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова, общей суммой в 36 миллионов рублей, буквально открылся «ящик пандоры». Подозреваемыми в деле стали супруги Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. По версии следствия, вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко и их дочь Гитана-Мария обманом были лишены доли в четырехкомнатной квартире, мастерской артиста, двух квартир и крупной суммы.

Когда «правда открылась», другие звезды российского шоу-бизнеса заявили, что тоже едва не стали жертвами этой пары мошенников и предрекли, что от их рук еще могут пострадать пожилые беззащитные люди. В частности, светская львица и певица Алена Кравец выразила беспокойство о судьбе актрисы Светланы Светличной, владеющей квартирой в Москве, которая может «заинтересовать» нечистых на руку людей.

Алена Кравец в беседе с 5-tv.ru рассказала, что Светличная ранее написала завещание, в котором указала наследниками своего сына и внучку, но не так давно документ был аннулирован.

«Есть риск, что она может оказаться без своей недвижимости», — подчеркнула Кравец, говоря о Светлане Светличной.

Также светская львица отметила, что звезда фильма «Бриллиантовая рука» очень добра и доверчива к людям, что может сыграть с ней злую шутку.

«Очень страшно, когда люди в таком возрасте остаются одни, их могут обмануть в любой момент: они как дети. Кстати, на днях еду к ней в гости, возьму с собой своих профессиональных юристов и адвокатов. Любая помощь, которая ей понадобится — готова все ей предоставить», — пообещала Кравец.

Она отметила, что Светличная даже намерена поставить у своей квартиры охрану, дабы избежать неприятностей и визитов непрошенных гостей, а главное не попасться на удочку таких личностей, как Цивин и Дрожжина.

«Я считаю, что ее нужно оберегать от таких ситуаций, какая, например, произошла с семьей Баталова», — отметила Алена Кравец.

Кроме прочего, светская львица вспомнила, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина несколько лет предлагали самой Кравец поучаствовать: «обрабатывали» ее и упрашивали стать лицом их благотворительного фонда. Тогда интуиция подсказала актрисе отвергнуть это предложение, чему она сейчас весьма рада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, согласится ли вдова Баталова на возврат имущества без суда.