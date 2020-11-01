Анна Седокова назвала сумму своего гонорара в месяц

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Виктория Андреева
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Певица и бизнесвумен пристыдила небогатого поклонника, мечтавшего добиться ее руки.

Анна Седокова назвала сумму своего гонорара в месяц

Фото: Instagram @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова — одна из самых популярных женщин отечественного шоу-бизнеса. Прославилась артистка не только своим талантом, но и умением удерживать большую аудиторию, публикуя в соцсетях необычный контент.

Секрет успеха Анны во многом обусловлен ее прекрасными внешними данными, считают фолловеры звезды. Среди них есть и те, кто настаивает, что Седокова не только красавица, но еще и умница. Как бы то ни было, умению звезды зарабатывать деньги точно можно позавидовать.

Тем, кого давно интересовал вопрос о гонораре певицы, будет интересно узнать, что он исчисляется цифрой с шестью нолями. К слову, выяснилось это в очередном «разговоре» Седоковой с подписчиками в Instagram.

«Что делать парню с зарплатой 50 тысяч рублей, если любит такую как ты? Стоит подкатить?» — поинтересовался фолловер.

«А вы уверены, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5000000? Я думаю, вам будет слегка некомфортно», — отреагировала на это Анна.

Instagram @annasedokova

Впрочем, некоторые сомневаются, что Седокова из тех, кто честным трудом зарабатывает себе на хлеб. Так, недавно бывший охранник «ВИА Гры» рассказал, как Анна охотилась на «богатых дядечек».

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что и как отомстила любовнику матери Анна Седокова.

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