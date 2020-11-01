Анна Седокова назвала сумму своего гонорара в месяц
Певица и бизнесвумен пристыдила небогатого поклонника, мечтавшего добиться ее руки.
Фото: Instagram @annasedokova
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова — одна из самых популярных женщин отечественного шоу-бизнеса. Прославилась артистка не только своим талантом, но и умением удерживать большую аудиторию, публикуя в соцсетях необычный контент.
Секрет успеха Анны во многом обусловлен ее прекрасными внешними данными, считают фолловеры звезды. Среди них есть и те, кто настаивает, что Седокова не только красавица, но еще и умница. Как бы то ни было, умению звезды зарабатывать деньги точно можно позавидовать.
Тем, кого давно интересовал вопрос о гонораре певицы, будет интересно узнать, что он исчисляется цифрой с шестью нолями. К слову, выяснилось это в очередном «разговоре» Седоковой с подписчиками в Instagram.
«Что делать парню с зарплатой 50 тысяч рублей, если любит такую как ты? Стоит подкатить?» — поинтересовался фолловер.
«А вы уверены, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5000000? Я думаю, вам будет слегка некомфортно», — отреагировала на это Анна.
Впрочем, некоторые сомневаются, что Седокова из тех, кто честным трудом зарабатывает себе на хлеб. Так, недавно бывший охранник «ВИА Гры» рассказал, как Анна охотилась на «богатых дядечек».
Ранее 5-tv.ru рассказал, за что и как отомстила любовнику матери Анна Седокова.
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