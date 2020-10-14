Седокова рассказала, за что и как отомстила любовнику матери

Певица Анна Седокова выпустила автобиографию «Я сильная. Я справлюсь», в которой рассказала, что будучи ребенком столкнулась с домогательствами со стороны мужчины ее матери.

Как пишет «Собеседник», в книге певица призналась, что когда ей было 8-9 лет у возлюбленного матери была благополучная семья с детьми, но это не мешало ему встречаться с другой женщиной. Но самое страшное было не это, а то, что ночами он приходил в комнату маленькой Ани и наблюдал за ней.

37-летняя Седокова рассказала, что изначально она не обращала на ухажера никакого внимания, но затем он начал трогать ее под одеялом. Анна призналась, что из-за этого она перестала спать ночами.

Девочка не хотела рассказывать страшную тайну маме, так как та была очень счастлива с мужчиной. Когда поклонник бросил семью и переехал к ним в квартиру, он избил будущую звезду ремнем. Аня решила ему отомстить.

«Однажды я, зашивая свою плюшевую игрушку, посмотрев на иголку, поняла: сейчас или никогда! У дяди Сережи был свой стул на нашей кухне. Я воткнула иголку острием вверх в сиденье этого стула и убежала к себе в комнату. Через несколько минут раздался крик. Мама сильно ругалась», — делится воспоминаниями певица в книге.

Вскоре дядя Сережа перестал появляться у них дома. Светлана — мама Анны заподозрила, что он причиняет дочери боль и перестала приглашать его. Звезда призналась, что после этого эпизода у нее остались напряженные отношения с матерью.

Также в книге певица вынесла на суд читателей свой неудачный брак с футболистом Валентином Белькевичем. Седокова вспомнила, что уже в первую брачную ночь она поняла, что супруг будет ей изменять.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре нынешнего года Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который моложе супруги почти на 10 лет. Свадьба состоялась в Подмосковье. О ней знали только самые близкие пары. Для Седоковой это уже третий брак.