Опередить меланому: где на теле не должно быть родинок

Онколог-дерматолог Ольга Машкова рассказала, в каких случаях образования на коже служат сигналом для обращения к врачу.

Рак кожи или меланома — опасное и, увы, нередкое заболевание. Однако его можно вовремя распознать по родинкам на теле. В каких случаях при образовании невусов стоит обратиться к врачу, рассказала онколог-дерматолог высшей категории Ольга Машкова.

По словам специалиста, не стоит бить тревогу, если родинка неожиданно появилась или, напротив, исчезла. Невусы закладываются в человеке до рождения. Такие образования располагаются в глубоких слоях кожи, и в течение жизни могут подниматься на поверхность или уходить обратно. Это, в том числе зависит от гормональных изменений.

Однако невусов не должно быть на стопах, ладошках и слизистой. В таких случаях образования требуют скорейшего удаления. Еще один опасный сигнал — если родинка на теле, включая область груди, изменила форму или цвет, покрылась корочкой, если она или зона вокруг нее стала болеть или воспалилась, пишет портал Lisa.ru.

Решение об удалении всегда принимает врач. Удалять родинку самостоятельно запрещено. В противном случае можно занести инфекцию в организм или спровоцировать развитие меланомы.

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