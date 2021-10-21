Опередить меланому: где на теле не должно быть родинок

|
Валентин Черников
1 489

Онколог-дерматолог Машкова рассказала, где на теле не должно быть родинок

Опередить меланому: где на теле не должно быть родинок

Фото: Depositphotos

Онколог-дерматолог Ольга Машкова рассказала, в каких случаях образования на коже служат сигналом для обращения к врачу.

Рак кожи или меланома — опасное и, увы, нередкое заболевание. Однако его можно вовремя распознать по родинкам на теле. В каких случаях при образовании невусов стоит обратиться к врачу, рассказала онколог-дерматолог высшей категории Ольга Машкова.

По словам специалиста, не стоит бить тревогу, если родинка неожиданно появилась или, напротив, исчезла. Невусы закладываются в человеке до рождения. Такие образования располагаются в глубоких слоях кожи, и в течение жизни могут подниматься на поверхность или уходить обратно. Это, в том числе зависит от гормональных изменений.

Однако невусов не должно быть на стопах, ладошках и слизистой. В таких случаях образования требуют скорейшего удаления. Еще один опасный сигнал — если родинка на теле, включая область груди, изменила форму или цвет, покрылась корочкой, если она или зона вокруг нее стала болеть или воспалилась, пишет портал Lisa.ru.

Решение об удалении всегда принимает врач. Удалять родинку самостоятельно запрещено. В противном случае можно занести инфекцию в организм или спровоцировать развитие меланомы.

Ранее 5-tv.ru писал, как часто киста яичников может перерасти в рак.

+12° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.06
0.09 82.62
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:27
Ливневки не справляются с обилием осадков в Петербурге
6:19
Эксперт рассказал, как вернуть деньги за коммунальные услуги
6:11
Взрыв прогремел в гаражном кооперативе на севере Петербурга
6:03
Опередить меланому: где на теле не должно быть родинок
5:55
Шаляпин о жизни за счет женщин: «Быть альфонсом — не самое плохое призвание»
5:47
Как ведут себя при разводе представители разных знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19
Названы главные плюсы и минусы каждого знака зодиака
Иммунолог рассказал, кто получит постоянный медотвод от COVID-вакцинации

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака