Муцениеце прокомментировала слухи о «желании» Прилучного воссоединиться

Тема развода с Павлом Прилучным до сих пор задевает Агату Муцениеце. Актриса и теледущая упоминает об этом при каждом удобном случае в соцсетях и в своем шоу на Youtube-канале под названием «Честный развод». На этот раз поводом для комментария послужила статья в желтой прессе. В московском метро появился номер газеты, на передовице которого супруги изображены вместе.

В конце октября появились слухи, что Прилучный расстался со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович и захотел вернуть жену. Об этом якобы рассказал друг актера. Эта история и попала на первую полосу столичной газеты. Публикация вышла с заголовком: «Вернись ко мне!», хотя никто из супругов не произносил такую фразу. Этот случай не обошла вниманием Муцениеце.

Instagram @agataagata

«Спускаюсь я сегодня в метро. И почему-то все люди мне говорят: „Агата, как классно, давай, соглашайся!“. Почему-то меня все поздравляют. Я не понимаю, что происходит. Беру газету. А тут: „Вернись ко мне!“. Причем не написано, кто к кому возвращается, кто кого просит. Но в целом, что я могу сказать… Нет!» — заявила актриса.

В комментариях к видеообращению Агаты подписчицы указали бывшей жене Прилучного на недостойное, на их взгляд, поведение. По их мнению, Агата заигралась с образом несчастной, угнетаемой и брошенной жены и превратила его в средство заработка. Отдельные фолловеры даже обвинили ведущую в том, что она сама заказала такую статью, чтобы лишний раз уколоть экс-супруга. Другие решили, что статью заказал Прилучный, чтобы напомнить о себе на фоне нескольких премьер.

«Опять пиар на Павле? Господи, ну что тебе так неймется? Куда ж без пяти копеек о Прилучном? Как хорошо-то, желтая пресса повод подкинула. Ну что за бред? Вы на слуху, об этом разводе еще год точно все будут говорить, и что, ты будешь все это комментировать? Ладно бы сказала: «Павел предложил мне вернуться, я сказала: «нет». Но тут же чисто эксплуатация медийного имени бывшего мужа. Прям ничего не сказала о Паше — день прошел зря»;

«Этими заказными статьями выглядите, как мстящая „обиженка“. Павел давно перешагнул и движется вперед, ведет себя достойно, о вас не вспоминает. А вы топчетесь на одном месте, без конца хайпитесь на его фамилии. Недостойное поведение»;

«Не она себя вплела, а Прилучный с Карпович! Заказали фейк-новости для привлечения внимания в преддверии спектакля и выхода кинофильма! Дешевый хайп! Павел разочаровал. Хотя бы мать своих детей не вплетал в этот пиар!» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце примерила роль «стервы» и реализовала давнюю мечту.