«Возвращаться пока не планирует»: друг Андрея Губина рассказал, где находится певец

Близкий друг певца Андрея Губина объяснил, почему тот перестал выходить на связь и пропал с радаров даже своего продюсера Тараса Ващишина. Оказалось, что 46-летний «мальчик-бродяга» жив и находится в Египте на отдыхе, пишет Starhit.ru.

Губин и раньше надолго исчезал, редко выходя на связь. Он далек от сцены и светской тусовки, редко появляется в обществе других звезд. Но его длительное молчание в период пандемии заставило поволноваться многих — продюсер даже собирался писать заявление в полицию, а приятели били тревогу в СМИ.

Бизнесмен Владимир Бурмяков объяснил изданию, что волноваться о Губине не стоит.

«Мы общались три дня назад, у него все в порядке. Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы, — рассказал он. — Возвращаться пока не планирует».

Предприниматель, подружившийся с певцом еще в 1990-е, уточнил, что Губин предпочитает звонить ему сам, а общаться при помощи мессенджеров не любит. Это подтверждают и данные о его московском номере — исполнитель не был активен с 10 сентября.

Издание считает, что словам Бурмякова можно доверять — они с Губиным знакомы еще со времен активной творческой деятельности певца, не раз ездили вместе отдыхать за границу. Своему другу звезда 90-х даже посвятил одну из неизвестных публике песен.

Губин уже бывал в Египте — жил там длительное время, когда перестал активно выступать. Селебрити снимал там дом и в какой-то момент думал остаться навсегда, но в итоге передумал.

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