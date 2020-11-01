«Переживаем все»: Андрей Губин не выходит на связь с друзьями и коллегами

Продюсер музыканта Андрея Губина Тарас Ващишин прокомментировал 5-tv.ru слухи о пропаже артиста. В сети активно распространяется информация о том, что причиной исчезновения может быть тяжелая болезнь музыканта. Предполагалось даже, что к поискам его близкие намерены подключить правоохранителей.

Ващишин в комментарии 5-tv.ru подтвердил, что Губин действительно на некоторое время стал недоступен даже для коллег и приятелей.

«Я ему тоже не могу дозвониться и тоже переживаю. Я к нему не ездил, но никто не может дозвониться ему, к сожалению», — сказал он.

На вопрос, намерены ли близкие музыканта обращаться в полицию с заявлением о его пропаже, продюсер ответил отрицательно — пока такого решения принято не было, Друзья Губина все еще надеются получить добрую весть из уст самого пропавшего.

«У него просто были такие моменты, что он не выходил долго на связь, поэтому панику никто особо не бил, но сейчас что-то долговато его нет… Ну, переживаем все, что делать, пока так», — заключил он.

Затворничество Андрея Губина продолжается уже много лет. По его собственному признанию, он страдал сильными болями из-за неврологического заболевания — левосторонней прозопалгии лица, потому и покинул сцену.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение знакомой Губина о его уединенном образе жизни, а также комментарий Тараса Ващишина относительно нежелания звезды 2000-х появляться на публике и напоминать о себе в прессе.