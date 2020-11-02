«Цвет лица когда изменился?» — видео беседы актрисы Коростышевской с ГИБДД
Звезду театра и кино сотрудники транспортной полиции заподозрили в употреблении наркотиков и предложили проехать на медосвидетельствование.
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru, оказалось видео общения актрисы театра и кино Оксаны Коростышевской с сотрудниками ГИБДД в центре Москвы, когда ее остановили в рамках планового рейда и заподозрили в употреблении наркотических веществ.
Как сообщалось ранее, актриса отказалась пройти медосвидетельствование и назвала действия полицейских неправомерными. Коростышевская рассказала, что больше всего ее удивило заявление работника ГИБДД о том, что после того, как у нее попросили документы, у нее изменился цвет лица.
«Я оторопела и сказала, что на улице темнота, на мне тональный крем, расскажите, как вы это определили. Все это было похоже на глупость несусветную», —подчеркнула знаменитость.
К слову, это один из главных вопросов, который на видео в момент инцидента задает актриса. Но внятного объяснения так и нет.
«Время указали, когда у меня цвет лица изменился? Как вы зафиксировали изменение цвета лица?» — интересуется Коростышевская.
При этом, знаменитость находилась в автомобиле вместе с детьми, которые и занимались видеофиксацией.
«Она не говорила, что она не хочет. Вы хотите изъять машину у моей мамы».
«Вашей маме плохо…»
«Мы не на столько маленькие и глупые, чтобы не понять… У моей мамы было хорошее настроение», — резюмируют дети за кадром.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в итоге Коростышевская после беседы со своим адвокатом все же поехала в уже в частном порядке в наркологический диспансер, где за 5400 рублей, ей была проведена экспертиза. Результаты пока не получены.
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