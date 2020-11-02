«Цвет лица когда изменился?» — видео беседы актрисы Коростышевской с ГИБДД

|
Светлана Шевченко
1 263

Звезду театра и кино сотрудники транспортной полиции заподозрили в употреблении наркотиков и предложили проехать на медосвидетельствование.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru, оказалось видео общения актрисы театра и кино Оксаны Коростышевской с сотрудниками ГИБДД в центре Москвы, когда ее остановили в рамках планового рейда и заподозрили в употреблении наркотических веществ.

Как сообщалось ранее, актриса отказалась пройти медосвидетельствование и назвала действия полицейских неправомерными. Коростышевская рассказала, что больше всего ее удивило заявление работника ГИБДД о том, что после того, как у нее попросили документы, у нее изменился цвет лица.

«Я оторопела и сказала, что на улице темнота, на мне тональный крем, расскажите, как вы это определили. Все это было похоже на глупость несусветную», —подчеркнула знаменитость.

К слову, это один из главных вопросов, который на видео в момент инцидента задает актриса. Но внятного объяснения так и нет.

«Время указали, когда у меня цвет лица изменился? Как вы зафиксировали изменение цвета лица?» — интересуется Коростышевская.

При этом, знаменитость находилась в автомобиле вместе с детьми, которые и занимались видеофиксацией.

«Она не говорила, что она не хочет. Вы хотите изъять машину у моей мамы».

«Вашей маме плохо…»

«Мы не на столько маленькие и глупые, чтобы не понять… У моей мамы было хорошее настроение», — резюмируют дети за кадром.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в итоге Коростышевская после беседы со своим адвокатом все же поехала в уже в частном порядке в наркологический диспансер, где за 5400 рублей, ей была проведена экспертиза. Результаты пока не получены.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
79.33
0.46 92.63
0.03
Василиса Володина составила финансовый астропрогноз на ноябрь–декабрь

Последние новости

13:28
«Ждем выборов в США»: финансовые аналитики оценили резкий обвал курса рубля
13:24
«Прошу молитв»: экс-супруга «колбасного короля» потеряла мужа и сына в череде трагедий
13:16
ЦИК Молдавии объявил результаты первого тура выборов президента страны
13:06
Ученые рассчитали коэффициент летальности от коронавируса
12:56
Как изменились актеры сериала «Королева Марго» за 25 лет?
12:54
Пугачева не позволяет племяннику видеться с сыном

Сейчас читают

Названа предварительная версия убийства «мясного короля» Владимира Маругова
«Возраст никого не щадит»: Агутин с Варум удивили юзеров незвездным фото
Василиса Володина поделилась астропрогнозом на ноябрь для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Как отметить Хэллоуин-2020? Гид по символам и традициям праз