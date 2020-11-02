В распоряжении 5-tv.ru, оказалось видео общения актрисы театра и кино Оксаны Коростышевской с сотрудниками ГИБДД в центре Москвы, когда ее остановили в рамках планового рейда и заподозрили в употреблении наркотических веществ.

Как сообщалось ранее, актриса отказалась пройти медосвидетельствование и назвала действия полицейских неправомерными. Коростышевская рассказала, что больше всего ее удивило заявление работника ГИБДД о том, что после того, как у нее попросили документы, у нее изменился цвет лица.

«Я оторопела и сказала, что на улице темнота, на мне тональный крем, расскажите, как вы это определили. Все это было похоже на глупость несусветную», —подчеркнула знаменитость.

К слову, это один из главных вопросов, который на видео в момент инцидента задает актриса. Но внятного объяснения так и нет.

«Время указали, когда у меня цвет лица изменился? Как вы зафиксировали изменение цвета лица?» — интересуется Коростышевская.

При этом, знаменитость находилась в автомобиле вместе с детьми, которые и занимались видеофиксацией.

«Она не говорила, что она не хочет. Вы хотите изъять машину у моей мамы».

«Вашей маме плохо…»

«Мы не на столько маленькие и глупые, чтобы не понять… У моей мамы было хорошее настроение», — резюмируют дети за кадром.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в итоге Коростышевская после беседы со своим адвокатом все же поехала в уже в частном порядке в наркологический диспансер, где за 5400 рублей, ей была проведена экспертиза. Результаты пока не получены.