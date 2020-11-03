Воля показал, как «растолстеет» с Утяшевой после второй самоизоляции

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Алина Потёмкина
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На снимок сразу отреагировал Гарик Харламов, известный своей тягой к фотошопу.

Фото, видео: Instagram @pavelvolyaofficial

Осеннее увеличение выявленных случаев коронавируса и последовавшие за ним ограничения подбили народ на второй бум шуток про последствия самоизоляции. Павел Воля показал подписчикам в Instagram, как будет выглядеть он и его супруга после длительного периода сидения дома из-за пандемии. На снимке паре нарастили с помощью фоторедактора несколько дополнительных подбородков и щеки.

«Фото от подписчика. Мы с Ляйсан Утяшева после второй „волны“ карантина», — подписал кадр шоумен.

Instagram @pavelvolyaofficial

В комментариях тут же начали упражняться в юморе. Некоторые пользователи, правда, всерьез утешали супругов, отвешивая им комплименты.

«Вы все равно красотка, а вот Павел…»

«Вы красивой парой будете всегда! Неважна внешность, главное, будьте счастливы вместе всегда»

«Паша наконец покушал»

«О, на людей стали похожи»

«Единственный шанс увидеть последствия удержания Воли в неволе», — шутили фанаты.

Любопытно, что не обошел вниманием фото и коллега Павла Воли, Гарик Харламов. Он первым показал еще весной, как будет выглядеть после самоизоляции.

«Ну не… это моя территория», — написал Харламов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти звездных парах России, чья любовь началась с дружбы. В их число вошли и Воля с Утяшевой.

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