Тарзан +1: Очередная любовница мужа Королевой вышла из тени

Очередная любовница Тарзана решила выйти из тени! С кем еще стриптизер изменял жене? Как прошла его встреча с Анастасией Шульженко в Следственном комитете? И правда ли, что девушка решила сместить с музыкального олимпа Наташу Королеву? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Скандал вокруг Тарзана и его любовных похождений набирает обороты. Недавно Анастасию Шульженко вызвали Следственный комитет для дачи показаний по делу о краже драгоценностей Наташи Королевой. Правда, пока не в качестве обвиняемой.

«Какие доказательства? Пойми правильно, мы — свидетели! Не более того», — прокомментировал адвокат Шульженко Вадим Лялин.

Тарзан тоже приехал в отделение, но отказался перекинуться с экс-возлюбленной даже парой фраз. Видимо, еще свежи воспоминания об их последней встрече: тогда Шульженко пробралась к нему в гримерку и пыталась поговорить. Но стриптизер почему-то не обрадовался ее появлению и оттолкнул от себя. В результате падения девушка получила серьезные травмы.

«Черепно-мозговая травма — это как минимум», — сообщил адвокат Анастасии.

Шульженко рассказала: она пострадала не только физически, но после скандала лишилась работы менеджера в клубе.

«Они сказали отстранить меня. Отстранить до выяснения обстоятельств», — рассказала Шульженко.

Более того, Вадим Лялин рассказала, что когда Анастасия раскрыла правду об изменах Тарзана, ей стали приходить письма с угрозами в интернете. Она признается: сейчас мечтает о том, чтобы доказать свою невиновность, а после заняться карьерой. Актриса заявила, что намерена покорить российский шоу-бизнес. Шульженко уже записала дебютную песню и готовиться к съемкам клипа.

Но внезапно с критикой на Анастасию обрушилась еще одна тайная пассия Таразана.

«Девочка очень хорошо продумывает сценарий, да? Падать научилась. Актриса, да, по-моему? Вот у нас был такой предмет — сценическое движение. Вот за падение ей бы пять было, потому что падает она замечательно, но это все реально постановка», — прокомментировала Ксения Чернова.

Ксении Черновой 42 года, она актриса и тренер по технике речи. Женщина делится: в отличие от Анастасии Шульженко, она не строила иллюзий насчет совместного будущего.

«Все знали, что семья не разрушится. Сергей любит Наташу, и исключительно Наташу всем сердцем. Всем, чем только можно», — рассказала Чернова.

Они познакомились в 2018 году во время работы над спектаклем, в котором Тарзан исполнял символическую роль Казановы. Очень скоро их отношения вышли за рамки деловых.

«Мы прикоснулись, объятия, поцелуи. Ну потом естественно мы в зале ничего не делали. Первый шаг был сделан в зале, а потом мы договорились, что снимем гостиницу как взрослые люди», — поделилась Ксения.

Если и Ксения и Анастасия говорят правду, получается, что Сергей одновременно встречался с ними обеими. И при этом еще успевал радовать супругу.

«Он старается везде. Не только в постели. Там он особенно старается!» — похвасталась Наташа Королева.

По словам Черновой, Тарзан — мужчина горячий. Но и жена от него не отстает. Ксения заявляет: их пара практикует так называемые свободные отношения.

«Просто ребенка выпустили пошалить и поиграть, а дома „мама“ — самая замечательная и самая лучшая. И никуда он от нее не денется. И это не нужно никому», — объяснила измены Таразана Ксения Чернова.

Появление коллеги по несчастью возмутило Шульженко. Она утверждает: Ксения Чернова врет!

«Да ну! Бред это чистой воды! Хотят прославиться? Пиар себе сделать? Ну это антипиар», — высказала свое мнение о появлении Черновой Анастасия.

Пока бывшие Тарзана прокладывают себе дорогу к славе, он продолжает очаровывать женщин. На новые обвинения в неверности Глушко отвечает с усмешкой. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, где призвал всех, имеющих с ним отношения интимного характера, не скрывать это от общественности.

«Этот сериал может быть вечным!» — посмеялся Глушко.

Вот только понравится ли этот сериал его супруге Наташе Королевой? Тем более, что одна из его участниц хочет отобрать у артистки не только мужа, но и ее поклонников. А еще угрожает раскрыть новые подробности романа со звездой стриптиза.

«Слушай, Сереж, не зли меня! Или ты правда хочешь, чтобы я рассказала вообще все?» — обратилась к Тарзану Шульженко на своей личной страничке.

Похоже, девушка не шутит и самое интересное в этой истории еще впереди.