Тарзан +1: Очередная любовница мужа Королевой вышла из тени
Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, сколько на самом деле любовниц у Тарзана.
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов, 5-tv.ru
Очередная любовница Тарзана решила выйти из тени! С кем еще стриптизер изменял жене? Как прошла его встреча с Анастасией Шульженко в Следственном комитете? И правда ли, что девушка решила сместить с музыкального олимпа Наташу Королеву? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».
Скандал вокруг Тарзана и его любовных похождений набирает обороты. Недавно Анастасию Шульженко вызвали Следственный комитет для дачи показаний по делу о краже драгоценностей Наташи Королевой. Правда, пока не в качестве обвиняемой.
«Какие доказательства? Пойми правильно, мы — свидетели! Не более того», — прокомментировал адвокат Шульженко Вадим Лялин.
Тарзан тоже приехал в отделение, но отказался перекинуться с экс-возлюбленной даже парой фраз. Видимо, еще свежи воспоминания об их последней встрече: тогда Шульженко пробралась к нему в гримерку и пыталась поговорить. Но стриптизер почему-то не обрадовался ее появлению и оттолкнул от себя. В результате падения девушка получила серьезные травмы.
«Черепно-мозговая травма — это как минимум», — сообщил адвокат Анастасии.
Шульженко рассказала: она пострадала не только физически, но после скандала лишилась работы менеджера в клубе.
«Они сказали отстранить меня. Отстранить до выяснения обстоятельств», — рассказала Шульженко.
Более того, Вадим Лялин рассказала, что когда Анастасия раскрыла правду об изменах Тарзана, ей стали приходить письма с угрозами в интернете. Она признается: сейчас мечтает о том, чтобы доказать свою невиновность, а после заняться карьерой. Актриса заявила, что намерена покорить российский шоу-бизнес. Шульженко уже записала дебютную песню и готовиться к съемкам клипа.
Но внезапно с критикой на Анастасию обрушилась еще одна тайная пассия Таразана.
«Девочка очень хорошо продумывает сценарий, да? Падать научилась. Актриса, да, по-моему? Вот у нас был такой предмет — сценическое движение. Вот за падение ей бы пять было, потому что падает она замечательно, но это все реально постановка», — прокомментировала Ксения Чернова.
Ксении Черновой 42 года, она актриса и тренер по технике речи. Женщина делится: в отличие от Анастасии Шульженко, она не строила иллюзий насчет совместного будущего.
«Все знали, что семья не разрушится. Сергей любит Наташу, и исключительно Наташу всем сердцем. Всем, чем только можно», — рассказала Чернова.
Они познакомились в 2018 году во время работы над спектаклем, в котором Тарзан исполнял символическую роль Казановы. Очень скоро их отношения вышли за рамки деловых.
«Мы прикоснулись, объятия, поцелуи. Ну потом естественно мы в зале ничего не делали. Первый шаг был сделан в зале, а потом мы договорились, что снимем гостиницу как взрослые люди», — поделилась Ксения.
Если и Ксения и Анастасия говорят правду, получается, что Сергей одновременно встречался с ними обеими. И при этом еще успевал радовать супругу.
«Он старается везде. Не только в постели. Там он особенно старается!» — похвасталась Наташа Королева.
По словам Черновой, Тарзан — мужчина горячий. Но и жена от него не отстает. Ксения заявляет: их пара практикует так называемые свободные отношения.
«Просто ребенка выпустили пошалить и поиграть, а дома „мама“ — самая замечательная и самая лучшая. И никуда он от нее не денется. И это не нужно никому», — объяснила измены Таразана Ксения Чернова.
Появление коллеги по несчастью возмутило Шульженко. Она утверждает: Ксения Чернова врет!
«Да ну! Бред это чистой воды! Хотят прославиться? Пиар себе сделать? Ну это антипиар», — высказала свое мнение о появлении Черновой Анастасия.
Пока бывшие Тарзана прокладывают себе дорогу к славе, он продолжает очаровывать женщин. На новые обвинения в неверности Глушко отвечает с усмешкой. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, где призвал всех, имеющих с ним отношения интимного характера, не скрывать это от общественности.
«Этот сериал может быть вечным!» — посмеялся Глушко.
Вот только понравится ли этот сериал его супруге Наташе Королевой? Тем более, что одна из его участниц хочет отобрать у артистки не только мужа, но и ее поклонников. А еще угрожает раскрыть новые подробности романа со звездой стриптиза.
«Слушай, Сереж, не зли меня! Или ты правда хочешь, чтобы я рассказала вообще все?» — обратилась к Тарзану Шульженко на своей личной страничке.
Похоже, девушка не шутит и самое интересное в этой истории еще впереди.
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