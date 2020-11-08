Психологическая отметка пройдена: в России зафиксировали более 20 тысяч заболевших за один день

Ситуация с COVID в России по-прежнему непростая. В пятницу мы перешагнули психологическую отметку в 20 тысяч заболевших ежедневно. Но что дает повод для оптимизма — в тот же день был зафиксирован рекорд по числу тех, кто выздоровел — это без малого 17 тысяч человек. Но уровень заболеваемости все еще высокий.

В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму. Врачи работают в чрезвычайно напряженном графике. На заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией премьер Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки. Выделено еще 16 миллиардов рублей для больниц. Сейчас крайне важно не ослаблять контроль.

«Если где-то на местах есть острые вопросы, их надо оперативно решать. Регионам, у которых не хватает собственных сил, по-прежнему будем помогать — направлять бригады врачей для помощи местным медикам, разворачивать дополнительные койки. Но важно, что регионам не надо замалчивать проблемы. И вас, уважаемые коллеги, прошу действовать проактивно. От нас люди ждут не формальных отчетов, а решения их проблем», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Уже в пятницу на заседании совета безопасности Владимир Путин провел обстоятельный разговор по ситуации с эпидемией в регионах.

По последним данным, тенденция роста заболеваемости наблюдается в 38 регионах, а в 16-ти занято более 90% коек. Министерство здравоохранения потребовало от местных властей создать дополнительный резерв. Медики должны незамедлительно обеспечивать помощь в стационарах тем больным, у кого проблемы с дыханием.

Что касается мер по противодействию инфекции, то в Москве, например, уже около полутора миллиона сотрудников предприятий переведены на дистанционку. Удаленный режим учебы сохраняется для школьников 6 — 11 классов.

А в Петербурге снова закрываются фудкорты и детские комнаты в торговых центрах. В Свердловской области продлевается самоизоляция для граждан старше 65 лет. Пока все это точечные меры на местах, которые позволяют избежать тотального локдауна.

И еще в пятницу президент поблагодарил главу ЦИКа Эллу Памфилову за организацию выборов в условиях пандемии. В очень непростых условиях удалось сделать так, что после единого дня голосования не последовало всплеска заболеваемости.

Подводя итоги сентябрьского голосования Центризбиком обнаружил интересный тренд. Все вы помните сенсацию, когда в Костромской области к власти пришла уборщица, мы тоже о ней рассказывали. Так вот это далеко не единичный случай.

«Очень широкий спектр представительства: служащих разного уровня — не менее 37%; на втором месте (почти 16%) — это учителя, преподаватели, активно избираются на разных уровнях представительства; а на третьем месте — это представители как раз рабочих профессий: водители, механики, слесари. У нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти — в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов. Это рабочие профессии все», — рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — отметил Владимир Путин.

«Люди их знают по делам, люди их уважают», — добавила Панфилова.

В итоге налицо широкое народное представительство на основе прямых свободных выборов. Люди объединяются, чтобы изменить жизнь к лучшему.