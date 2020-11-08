Время конфликтов и свершений: чего ждать от недели с 9 по 15 ноября?

Предстоящая неделя с 9 по 15 ноября сулит человечеству массу приятных сюрпризов. Связано это, во многом, с возвращением Меркурия в «правильное» положение, а также еще с несколькими важными аспектами. Однако несмотря на благоприятный прогноз, в этот период важно проявить максимальную сдержанность и собранность. В противном случае на приятные дивиденды рассчитывать не придется, предупреждает астролог Алена Никольская.

В интервью для 5-tv.ru эксперт по звездам рассказала, что важно успеть сделать с 9 по 15 ноября, а с чем лучше повременить.

Убывающая Луна и директный Меркурий

Луна, идущая на убыль, — лучшее время для того, чтобы завершить большие проекты, расставить все точки над «i» и проанализировать сделанное за предыдущий месяц, напоминает Никольская. А вот Меркурий, начавший движение по «прямой» орбите, сулит успех в любых начинаниях при должных усилиях.

Как отмечает астролог, мало того, что Меркурий выходит из ретроградного состояния, в начале недели — 9 и 10 ноября — он еще и переходит в знак силы — Весы. Этот фактор указывает на то, что отношения с людьми в эти дни будут складываться довольно просто и не составит труда найти с ними общий язык.

Однако в среду лучше быть максимально собранным: Меркурий переходит в знак Скорпиона, что означает установление напряженности. Волевой, сильный, но в то же время подозрительный и ревнивый знак способствует развитию конфликтов и конфронтации едва ли не на пустом месте. Такое состояние продлится вплоть до декабря 2020 года.

«Вся информация, начиная со среды, будет „с перчиком“ и очень спорная. Людям захочется понять: а в чем же на самом деле дело? Если вы хотите какой-то четкости, определенности или хотите найти правых и виноватых, то сейчас самое время. С другой стороны, вы также можете сделать „из мухи слона“. Поэтому держите себя в руках», — обратила внимание читателей 5-tv.ru Никольская.

Влияние «зеркальной» даты

Среда, 11 ноября 2020, считается «зеркальной» датой за счет того, что несколько раз повторяются одни и те же цифры. В этот день, по мнению астролога, очень важно заниматься различными практиками. Из-за того, что Юпитер, Сатурн и Плутон в этот момент находятся в неблагоприятном аспекте, они излучают столько энергии, что при правильном управлении ею (в частности, при применении практик) можно запастись неплохим «зарядом» для будущих свершений.

Оппозиция Венеры и Марса

И та, и другая планета сейчас находятся в знаках своей силы: Венера — в Весах, а Марс — в Овне. Именно поэтому у людей будет огромное желание выяснить с кем-нибудь отношения, особенно, если этот человек противоположного пола. Однако астролог предостерегает от излишней эмоциональности.

«Если вы сейчас будете ругаться, то этот конфликт может быть всерьез и надолго», — пояснила Никольская.

Эксперт также добавила, что в субботу Марс переходит из ретроградного положения в директное, что способствует усилению положительной энергии и сулит приятное развитие событий даже в тех делах, которые слегка «подтормаживали» в последнее время.

В воскресенье людей поджидает новолуние и в довольно напряженных аспектах. Учитывая этот фактор следует побольше отдыхать, чтобы подготовиться в начале нового лунного месяца и обстоятельно обдумать планы.

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