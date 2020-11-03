В середине ноября у землян появится возможность разбогатеть — прогноз астролога

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Светлана Александрова
Эксклюзив 2 260

Месяц будет удачным для бизнеса и финансов благодаря «аспекту миллионеров», который дает соединение Юпитера с Плутоном.

Фото, видео: Depositphotos / SergeyNivens; 5-tv.ru

Ноябрь будет очень удачным для профессиональной деятельности, а особенно для бизнеса и финансов. Такой прогноз сделала в интервью 5-tv.ru астролог Назия Конде. По ее словам, стимул для успешного развития появится во второй декаде месяца благодаря гармоничному положению Солнца, а также соединению Юпитера и Плутона.

«В середине ноября будет действовать соединение — последнее в этом году, да и за достаточно длительный период — Юпитера и Плутона. Аспект мощный, трансформирующий, аспект, который называют в астрологии „аспект миллионеров“. И, конечно, мы можем добиться многих результатов и дать развитие в бизнесе, в профессиональной деятельности, для финансов это хорошо», — пояснила астролог.

Однако возможно это станет только при условии серьезной работы, поскольку «аспект миллионеров» находится в знаке Козерога, а этот знак отвечает за трудолюбие, дисциплину и ответственность. Для достижения цели придется приложить максимум усилий, но соединение Юпитера и Плутона действительно даст возможность решить многие проблемы.

Ранее 5-tv.ru публиковал финансовый прогноз на ноябрь–декабрь от Василисы Валодиной.

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