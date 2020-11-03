В середине ноября у землян появится возможность разбогатеть — прогноз астролога
Месяц будет удачным для бизнеса и финансов благодаря «аспекту миллионеров», который дает соединение Юпитера с Плутоном.
Фото, видео: Depositphotos / SergeyNivens; 5-tv.ru
Ноябрь будет очень удачным для профессиональной деятельности, а особенно для бизнеса и финансов. Такой прогноз сделала в интервью 5-tv.ru астролог Назия Конде. По ее словам, стимул для успешного развития появится во второй декаде месяца благодаря гармоничному положению Солнца, а также соединению Юпитера и Плутона.
«В середине ноября будет действовать соединение — последнее в этом году, да и за достаточно длительный период — Юпитера и Плутона. Аспект мощный, трансформирующий, аспект, который называют в астрологии „аспект миллионеров“. И, конечно, мы можем добиться многих результатов и дать развитие в бизнесе, в профессиональной деятельности, для финансов это хорошо», — пояснила астролог.
Однако возможно это станет только при условии серьезной работы, поскольку «аспект миллионеров» находится в знаке Козерога, а этот знак отвечает за трудолюбие, дисциплину и ответственность. Для достижения цели придется приложить максимум усилий, но соединение Юпитера и Плутона действительно даст возможность решить многие проблемы.
Ранее 5-tv.ru публиковал финансовый прогноз на ноябрь–декабрь от Василисы Валодиной.
Читайте также
82%
-0.57 93.34
-0.42
Нашли ошибку?