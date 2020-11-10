Новоявленному холостяку приписали роман с партнершей по сериалу «Гусар».

Харламов отдыхает в Сочи с копией Асмус

Фото: Кадр из сериала "Гусар", реж. Рустам Мосафир, Заур Болотаев, 2020

Новоявленного холостяка Гарика Харламова заподозрили в новом романе. На этот раз в любовницы резидента Comedy Club записали 27-летнюю актрису Екатерину Ковальчук, с которой он вместе снимался в сериале «Гусар». И, как сообщает ФАН со ссылкой на Telegram-канал «Светские хроники», прямо сейчас пара наслаждаются отдыхом в Сочи.

При этом и поклонники комика, и журналисты обращают внимание, что предполагаемая новая пассия Харламова как две капли воды похожа на его бывшую супругу Кристину Асмус. Даже голоса и манера говорить у них похожи.

Instagram @katerinakovalchyk

По информации интернет-портала Woman.ru, Харламов и Ковальчук проявляли интерес друг к другу еще до развода актера, еще на съемочной площадке. Говорят, молодая актриса взяла «шефство» над 39-летним актером и приносила ему из дома обеды собственного приготовления. Гарик же, по свидетельствам тех же очевидцев, не мог отвести глаз от партнерши не только в кадре и сдувал с нее пылинки.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Гарику Харламову приписывали роман с пышногрудой красавицей Яной Кошкиной.

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