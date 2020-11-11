ТОП-3 знака зодиака, у которых резко изменится жизнь в зеркальную дату 11.11.2020

Зеркальная дата 11.11.2020 сулит много интересного тем, кто верит в силу нумерологии. Эксперты по звездам убеждены, что в этот день сразу три знака зодиака могут рассчитывать на особенную удачу и необычные повороты судьбы. Об этом говорит и прогноз Гейдельбергской Школы Астрологии, пишет портал Supercook.ru.

Тельцы

11 ноября будет очень необычным в жизни Тельцов. В этот день лучше не заниматься финансовыми делами и не доверяться советчикам по денежным вопросам. Вместо этого стоит сосредоточиться на наведении порядка — как в доме, так и в мыслях. Ведь у Тельцов невероятно высоки шансы встретить новую любовь и таким образом изменить жизнь в лучшую сторону.

Раки

Раков ждет огромная удача. Причем не только материальная. Финансовое вознаграждение будет настолько заслуженным, что не будет восприниматься подарком от Вселенной. Зато в этот день резко вырастут шансы на успех в заключении важной сделки на работе или получении долгожданного повышения. Отличные деловые предложения так и будут сыпаться, главное — не растеряться от этого изобилия.

Скорпионы

Скорпионам 11 ноября подарит возможность подняться выше по карьерной лестнице, сменить место службы, а то и профессию. Причем обстоятельства будут складываться настолько удачно, что настанет время обсуждать и другие планы на будущее. Однако делать это нужно только с нужными людьми — не стоит распространяться о своих мечтах, вокруг много завистников. У Скорпионов есть шанс увидеть вещий сон. А обновление чувств на фоне удачи во всех сферах жизни поможет оживить отношения со второй половинкой или встретить долгожданного спутника жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, какие ритуалы на богатство и желания можно проводить в зеркальную дату 11.11.2020.