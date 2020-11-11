Обратная сторона скидки: как обманывают покупателей в период больших распродаж?

Всемирный день шопинга — отличный повод отправиться по магазинам. В этот период продавцы распахивают двери торговых залов и не скупятся на скидки. Однако не спешите радоваться, предупреждают эксперты. Ведь для коммерсантов громкая дата — тоже отменный повод. Повод навариться на доверчивых покупателях. О том, к каким уловкам прибегают торговые работники во время грандиозных распродаж, рассказала 5-tv.ru маркетолог Виктория Захарова.

«Наиболее часто встречается переклеивание ценников, когда цена на изделие по факту не меняется. Или даже продавцы ее заочно потом повышают. Далее — наклеивание двух ценников на один товар, когда человек берет товар по определенной цене и только на кассе узнает, что настоящая цена завышена. Или, к примеру, продавцы специально путают ценники — это рассчитано на невнимательного покупателя. Клиент покупает, не замечая подмены, либо так сильно хочет приобрести эту вещь, тем более в ночь распродажи, что соглашается заплатить намного больше», — привела примеры специалист.

Сплошь и рядом продавцы прибегают к такому приему, как понижение цены на неходовые товары. Скидка на них может достигать 50-90%. Как правило, расчет оказывается верен: залежавшиеся вещи наконец разбирают, даже если покупателям они не нужны. При этом в период распродажи такие товары вместе со скидками размещают на входной группе, чтобы привлечь в магазин как можно больше клиентов. Более того — магазину достаточно сделать акционным лишь один товар. По закону это дает его работникам право заявлять о скидках и акциях.

«Порой продавцы призывают купить несколько товаров в комплексе, чтобы по акции получить скидку. Но если посмотреть на розничную цену каждого из товаров, сумма скидки получается смешная — пять-20 рублей. Недаром исследование британских ученых подтвердило, что если сложить все скидки, люди во время распродажи не только не экономят, а тратят гораздо больше, чем в другие дни», — заключила Виктория Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что и почему россияне больше всего выбирают на распродажах?