Андрей Разин показал невесту, с которой обрел счастье после смерти сына

Продюсер легендарной группы «Ласковый май» Андрей Разин раскрыл тайну своей личной жизни и опубликовал на своей странице в Instagram фото со светловолосой молодой возлюбленной. Оказывается, на протяжении двух лет он встречается с девушкой из украинского города Краматорска.

«Ее зовут Ольга. Она — прекрасная девушка и мы с ней планируем в следующим году создать семью. После смерти моего сына Саши у меня остался один Илья, которому 35 лет, и он живет в Санкт-Петербурге. Мы с Ольгой решил в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей», — написал Разин.

В планах продюсера сыграть свадьбу в одном из городов, где будут проходить гастроли проекта «Дискотека „Союз“». Он намерен организовать большой свадебный тур при поддержке своих артистов, в котором запланированы концерты группы «Ласковый май». Он также отметил, что его бывшие супруги Наталья и Маританна, с которыми он очень дружен, не возражают против нового союза.

Instagram @razin_andrei_lm

«Ольга — из дружественной мне и любимой страны Украины. Я всегда любил и уважал украинцев. У меня очень много солистов, артистов и очень много любимых людей из Украины. Теперь у меня будет супруга из Украины. На следующий год мы обязательно сыграем с ней свадьбу и обязательно обвенчаемся», — добавил Разин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отношениях Разина с еще двумя блондинками. Скандал с участием Леры Кудрявцевой перешел в зал судебного заседания — рассматривалось дело о нелестных высказываниях Разина в адрес телеведущей, которые цитировало одно из изданий. Интересы Кудрявцевой представляла Катя Гордон.

Сам Разин комментировал результаты споров очень эмоционально, завив, что его обвинительницы «наврали на всю страну».