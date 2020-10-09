«Наврали на всю страну»: Разин прокомментировал слова Кудрявцевой о победе над ним в суде

Слова Екатерины Кудрявцевой о победе в суде над Андреем Разиным эмоционально прокомментировал в Instagram сам музыкальный продюсер.

На прошлой неделе ведущая сообщила, что выиграла дело по первому иску после ряда неприятных высказываний бывшего солиста «Ласкового мая». Кудрявцева привлекла артиста к ответу за публичные высказывания в ее адрес. Ранее она рассказывала о своем первом браке с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. Совсем юной она родила ему сына Жана, которому сейчас 30 лет. По словам теледивы, из фанатки группы она превратилась в законную супругу музыканта.

Instagram @razin_andrei_lm

Разин же уверял, что Кудрявцева якобы была девочкой по вызову, которую заказал себе на гастролях в Усть-Каменогорске Ленюк. Кроме того, он заявил, что малыша она родила от другого отца и оставила его в роддоме после рождения. Это переполнило чашу терпения Леры. Заручившись поддержкой известной защитницы прав женщин Кати Гордон, Кудрявцева решила встретиться с Разиным в суде. Однако, если верить словам продюсера, встречи так и не произошло.

«Как я вам и говорил, эти две *** (женщины легкого поведения — Прим.ред.), как всегда, наврали. Ничего в отношении меня Савеловский суд не выносил. Они судятся с издательством „Семь дней“, к которому я никакого отношения не имею и никакого интервью им не давал. Поэтому, как всегда, Кудрявцева и Гордон (в оригинале вместо фамилии нецензурное слово — Прим.ред.) наврали на всю страну, что они выиграли суд у Разина», — написал Разин.

Очевидно, сообщившую о победе в суде Леру всего лишь неверно поняли. В своем сообщении теледива не уточнила, кто выступил ответчиком. Отчего ее слова истолковали как победу над прямым обидчиком, а не над СМИ, которые его цитировали.

«Один немужик, которого я презираю, и он мне омерзителен, с периодичностью распространяет сведения, не соответствующие действительности, и этот факт установлен решением суда. Первый суд выигран. Идем дальше», — написала тогда Лера.

Иными словами, Разин не повержен, но и Кудрявцева не «соврала», как заявляет продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Разин обвинил Кудрявцеву в обмане суррогатной матери.