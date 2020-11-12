Адвокат Шукшиной сравнила апелляцию Алибасова с делом Цивина и Дрожжиной

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицка-Линник сравнила дело своей подзащитной со скандалом вокруг уголовного расследования мошенничества в отношении вдовы и дочери актера Алексея Баталова.

Алибасов проиграл суд, в котором решалась судьба квартиры в Новой Москве: жилплощадь была подарена актрисой продюсеру, он переписал ее на помощника Сергея Моцаря. Позже Шукшина заявила, что ничего никому не дарила, назвала мужа предателем и подала на развод, а Троицкий районный суд Москвы 12 октября 2020 года постановил вернуть имущество Лидии Николаевне. Недовольный решением продюсер подал апелляционную жалобу и намерен продолжать борьбу за недвижимость.

По мнению адвоката, хоть реакция и предсказуемая, но она не укладывается в моральные рамки поведения в подобном деле. Беспринципность Алибасова в отношении чужого имущества и жажда наживы напомнила ей дело о мошенничестве в особо крупных размерах, где потерпевшими стали Гитана Леонтенко и ее дочь Гитана-Мария, а обвиняемыми — бывшие друзья семьи Баталова актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин.

«Мы готовимся к судебному заседанию уже на стадии апелляционной инстанции. Мы в своей позиции уверены и данные попытки, к сожалению, как и в деле Баталова, когда ловят участника сделки на крайне неблаговидной позиции и в очень нехорошей ситуации, мы видим, что вместо того, чтобы вернуть и принести извинения, что ну прости, я все-таки взял чужую вещь, чужое имущество, мы видим, что нет, попытки заполучить чужую собственность, они важнее, чем собственное доброе имя и репутация», — сказала она.

Вербицкая-Линник считает, что в обоих случаях люди, которые считались когда-то родными, обманули доверие близких ради материальной выгоды и не побоялись сделать это публично.

По версии следствия, в результате манипуляций Дрожжиной и Цивина родственники Баталова, умершего в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, мастерской, а также крупной суммы. Ущерб в ходе расследования оценили в 36 миллионов рублей. Супругам грозит до десяти лет лишения свободы. Также со счетов семьи были списаны деньги, из квартир пропали ценные бумаги. Но Дрожжина уверяет, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был или сам Баталов, или его вдова.

Пострадавшие не верят в благие намерения четы. Они настаивают на том, что были введены в заблуждение при подписании бумаг.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий адвоката Лидии Федосеевой-Шукшиной о том, как актриса переживает потрясения, связанные с дележкой имущества с пока еще супругом Бари Алибасовым.