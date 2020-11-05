«Живут на последние гроши»: вдове и дочери Баталова не хватает денег даже на еду

Финансовое состояние вдовы Алексея Баталова Гитаны и дочери Марии до того удручающе, что им едва хватает даже на еду. Наследницы актера выживают лишь благодаря помощи его давнего друга — режиссера Никиты Михалкова. Об этом рассказал их адвокат Павел Астахов в программе «Прямой эфир».

«Вы не знаете, как живут эти женщины. Только вчера Гитана Аркадьевна мне звонила и спрашивала, когда Никита Сергеевич переведет им деньги на продукты. Эти женщины действительно живут на последние гроши, у них ничего не осталось», — поделился представитель.

За то, что они остались без имущества и денег, Баталовы «благодарят» двух других «друзей» народного артиста — актрису Наталью Дрожжину и ее мужа-юриста Михаила Цивина. Сейчас эти люди проходят как фигуранты дела о мошенничестве.

По версии следствия, Баталов под влиянием обвиняемых в конце жизни написал на них доверенность об управлении принадлежащим ему имуществом. Таким образом актер надеялся обеспечить наследством жену и дочь после своей смерти. Однако до адресатов деньги и квадратные метры пока не дошли. Как считают правоохранители, законных наследниц обманным путем лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской народного артиста СССР, двух квартир и крупной суммы денег. Общий ущерб составил более 36 миллионов рублей.

Сами обвиняемые отрицают свою причастность и уверяют, что действовали в рамках гражданского права. Недавно в доме супругов прошли обыски, в ходе которых были обнаружены рукописи Анны Ахматовой и прочие коллекционные ценности, которые ранее принадлежали Баталову. Аукционная стоимость ценных реликвий превысила цену квартиры актера. Как стало известно, с 90-х годов супружеская пара построила бизнес на ухаживании за пожилыми актерами с целью последующей ренты их квартир.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудинштейн о том, как Дрожжина и Цивин втирались в среду актеров.