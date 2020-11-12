Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала, как она и ее подзащитная отнеслись к апелляции Бари Алибасова. Напомним, продюсер проиграл суд, в котором решалась судьба квартиры в Новой Москве: жилплощадь была подарена актрисой Алибасову, он переписал ее на помощника Сергея Моцаря. Позже Шукшина заявила, что ничего никому не дарила, назвала мужа предателем и решила забрать квартиру обратно. Кроме того, она подала на развод.

Бари Каримович остался недоволен решением Троицкого районного суда Москвы, который 12 октября 2020 года постановил вернуть имущество Лидии Николаевне. По словам адвоката, реакция была предсказуемой.

«Несмотря на периодически меняющуюся риторику Алибасова, мы ни секунды не сомневались в том, что апелляционная жалоба будет подана, и мы полагаем, что сторона Алибасова и Моцаря, конечно, в первую очередь, Моцаря, продолжает битву за не свое имущество, и сейчас они пытаются обжаловать судебный акт, по которому имущество, а именно квартира в Новой Москве, была возвращена законному владельцу», — сказала Вербицкая-Линник.

По мнению адвоката, доводы Алибасова не отличаются оригинальностью, а тот факт, что он не согласен отдавать квартиру, не может стать основанием для отмены судебного решения. Юрист уверена, что Лидия Николаевна совершенно законно и в установленный срок оспорила сделку дарения, а ее аргументы были более чем убедительными.

«С учетом той позиции, которую публично, многократно озвучивали и Бари Каримович, и Моцарь, а говорили они о том, что эта квартира принадлежала и принадлежит Лидии Николаевне, то есть попросту они ее обманывали. Все эти документы представлены и протоколы суда зафиксированы. Ну, мы готовимся к судебному заседанию уже на стадии апелляционной инстанции», — сказала она.

Адвокат сравнила позицию Алибасова со скандальным делом родственников покойного актера Алексея Баталова, которые признаны потерпевшими в деле о мошенничестве. Обвиняемые — когда-то друзья артиста Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин. Вербицкая-Линник считает, что в обоих случаях жажда наживы не позволила участникам явно нечестной сделки сохранить лицо и доброе имя. И вместо того, чтобы попросить прощения и вернуть чужое, они продолжают битвы.

«Нам жаль, Бари Каримовичу мы желаем здоровья, и в отношении прочих документов, если они будут поступать, и требований мы подготовим соответствующую ответную позицию», — добавила она.

По словам адвоката, Лидия Николаевна очень тяжело переживает известие о новых ожидающих ее тяжбах.

«Она очень радовалась и благодарила всех, в том числе СМИ, за помощь и поддержку по данному делу. Я вчера была у нее, мы обсуждали эту новость. И тот вопрос, который она задала: «Ну зачем же они меня добивают?! Зачем они это делают, ведь это не их имущество!» — вспоминает юрист.

По словам правозащитницы, Федосеева-Шукшина до сих пор не может поверить в то, что именно Алибасов выступает инициатором судебных разбирательств и скандальных заявлений.

«Она думает, что, все-таки, на него влияет его окружение, потому как столько лжи, столько неправды, оскорблений и поношений в ее адрес от человека, с которым она давно знакома и человека, которого она очень любит. Она воспринимает это, конечно, очень тяжело и как глубокое личное предательство, как вероломство. Ей сейчас очень обидно больно и неприятно», — заключила Юлия.

В то же время новый адвокат Алибасова заявила о том, что решение суда по делу о квартире раздора выглядит необоснованным. Кроме того, суд не принял во внимание тот факт, что однажды актриса уже дарила и отнимала у родственника другую недвижимость, и тогда суд не поддержал ее.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности бракоразводного процесса между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной и пытался разобраться, кто кому из них больше должен.