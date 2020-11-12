«Косу тебе в гроб положу, следом будет голова»: подробности жизни женщины, зарубленной мужем

Продолжается расследование громкого убийства Елены Шпак. По версии следствия, женщину в Ленобласти ревнивый супруг расстрелял в упор и добил топором прямо в салоне красоты. Подозреваемый задержан.

О том, что в семье Елены не все ладно, знали все посетители салона красоты, где работала покойная. Она сама им рассказывала, как супруг ее бьет и угрожает. Все говорили в один голос — беги, но женщина верила, что именно так выглядит любовь. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала подруга убитой Оксана Новикова.

По ее словам, подозреваемый всегда пользовался вниманием у женского пола. Даже знакомство с будущей женой у него случилось, когда его связывали другие брачные узы.

«Он — местный ловелас. Сейчас уже стали девушки, с которыми он пытался познакомиться, писать под постами про Елену: „И со мной знакомился! И ко мне лез!“. Он искал постоянно жертву. Они нашли друг друга — ей нужно было где-то жить. Возможно, это была любовь. Она его увела из семьи, насколько мне известно», — рассказала Новикова.

В Ленобласть, а именно город Всеволжск, Елена перебралась из Молдавии. Там она развелась с мужем и перевезла в Россию двоих сыновей. Однако после того, как в ее жизни появился новый мужчина, мальчиков было решено отправить обратно к отцу — дети не сошлись с отчимом. Женщина даже отправляла им в республику алименты.

«Как-то она тут осела сразу, и он к ней приходил, ее добивался. Ей казалось, что это такая любовь. Когда он начал ее лупить, она тоже думала, что это просто страсти», — вспоминала подруга убитой.

Последний тревожный звонок для Елены прозвенел в конце октября, когда она уже съехала от супруга и планировала уехать. О страшной угрозе, которая прозвучала 22 октября, она рассказывала всем знакомым и даже клиентам на работе. По мнению подруги покойной, муж-агрессор не мог простить Елене ее успеха — ведь она без него смогла открыть свой бизнес, маникюрный салон.

«Он ей отрезал косу. Заманил ее в свою квартиру, а она последнее время жила на съемной. У него заранее был приготовлен нож — это она рассказывала всем своим клиентам. Ей все сочувствовали, говорили, что так нельзя. У нее была коса до колена — и он ей ее отрезает ножом и говорит: „Я косу тебе в гроб положу, следующая будет — твоя голова“. У него ненависть взращивалась. И он ей сказал: „До 1 ноября ты должна закрыть салон, и езжай в свою Молдавию“. Он не мог смотреть на то, что она успешная и без него», — убеждена женщина.

Несмотря на то, что Елену все кругом уговаривали бежать прочь от супруга, она не смогла противостоять ему до конца. Пыталась, но характера не хватило, отмечает подруга убитой.

«Все говорили: „Надо что-то делать! Тебе нужно бежать!“. Просто до нее это не дошло, она думала, что это шуточки. А она думала — вот она, жизнь, любовь, страсть! Я думаю, что она, будучи жертвой, пыталась как-то проявить характер, возможно, она сопротивлялась этому. Но это же нужно иметь стержень! Она не смогла найти эти точки соприкосновения, чтобы его где-то успокоить. У каждого же на агрессию индивидуальная реакция. Но то, что она была жертвой — это 100%», — заверила Новикова.

Примечательно, что муж Елены был состоятельным. При этом не олигархом, а просто рабочим человеком. Родом из Белоруссии, воспитанник детдома. По словам подруги покойной, он сначала возил из республики в Россию продукты, потом работал на тракторе. Вкалывал много и усердно — за время жизни здесь смог купить три квартиры: себе, бывшей жене и Елене. Не выпивал, занимался спортом, вот только нрав имел слишком агрессивный. Настолько суровый, что его побаивалась даже собственная дочь — в браке с Еленой в семье подозреваемого родилась на свет девочка.

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