Памяти Армена Джигарханяна: человек с удивительной судьбой

|
Нюра Незванова
2 965

Актер умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Кадры из фильма "Ширли-мырли", реж. Владимир Меньшов, 1995; Кадры из фильма "Собака на сене", реж. Ян Фрид, 1977; 5-tv.ru

Нетипичная знаменитость. Вокруг Джигарханяна до последнего времени не было ни скандалов, ни интриг. Пикантности в биографию добавил разве что роман с молодой пианисткой. Которая в свое время удачно обратилась за автографом.

Почти три сотни ролей. Эту актерскую высоту никто не смог взять. Небывалая трудоспособность — довела его до записи в книге рекордов. И эпиграма: «Меньше на земле армян, чем фильмов где сыграл Джигарханян» — не такое уж и преувеличение.

Сейчас это смотрится словно фильм-воспоминание — с еще молодыми и совсем неименитыми дебютантами. Картину «Здравствуй, это я» снимали на киностудии Арменфильм. На родине Армена Джигарханяна. Тогда он и понял, что значит проснуться знаменитым. С этой кинолентой даже в Канны пригласили, а первому красавцу Армении и надеть было нечего.

А вот Москва армянского артиста приняла не сразу. В ГИТИСе даже до экзаменов дело не дошло. Попрекнули акцентом. Тем самым, который вместе с хитрым прищуром — сделает Джигарханяна одним из самых узнаваемых артистов.

Гордый армянин — вернулся на родину, но решил не изменять мечте. Джигарханян уже не мог не играть. В следующий раз он возвращался в Москву, чтобы поступить в знаменитый театр Ленком. Потом наступила эпоха театра Маяковского. Джигарханян вошел в плеяду артистов, которые состоялись и состарились на одной сцене.

Обольстительный армянин — он оказался еще и невероятно смешным. Премьера ленты «Здравствуйте я ваша тетя» привела к скандалу в верхах, но обернулась оглушительным успехом. На съемках артисты и сами от смеха в истерику впадали, увидев друг друга в гриме и костюмах.

Леденящее душу обаяние — это тоже про него. Безупречный Джигарханян играет эталонных злодеев.

Это уже не просто успех. Настоящая слава. В театр на Джигарханяна не попасть. В кино — три премьеры с его участием ежегодно. А в 90-х он один из немногих артистов, кто снимался в десятке картин одновременно.

А ведь все едва не закончилось, когда погибла единственная дочь. Армен Джигарханян тут же поседел. Он не хотел выходить на сцену. Трагедию из жизни пришлось повторить в кино. Сердце при съемке этого эпизода разрывалось по-настоящему.

С тех пор работа стала спасением от жизни. А погибшую дочь ему словно заменили ученики из мастерской ВГИКа. Ради воспитанников он открыл небольшой театр. А с появлением молодой пианистки — маэстро заметно оживился. И даже на сцену вернулся, несмотря на проблемы со здоровьем.

Кто бы мог подумать, что романтические отношения закончатся невероятным скандалом. Супруги с полувековой разницей в возрасте — театр не поделили. «Не ваше собачье дело» — именно так он отвечал на вопросы про личную жизнь. Потом, правда извинялся всегда. Но роль героя светской хроники так и не стала для него главной. Добродушный кавказский дедушка — таким он запомнится зрителю. И мало кто понимал, с каким грузом ему приходилось жить.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.33
0.22 91.32
0.51
Их собственный ад: чего боятся разные знаки зодиака?

Последние новости

10:55
«Мы прощаемся с эпохой!» — Цымбалюк-Романовская о кончине Джигарханяна
10:45
«Мой любимый партнер»: Немоляева скорбит о смерти Джигарханяна
10:37
«Такого театра мы больше не увидим» — Цымбалюк-Романовская о смерти Джигарханяна
10:34
Романтичный физик, обаятельный злодей и интриган: лучшие роли Армена Джигарханян
10:24
Елена Степаненко вслед за Евгением Петросяном заразилась COVID-19
10:15
Названа возможная причина смерти Армена Джигарханяна

Сейчас читают

Памяти Армена Джигарханяна: человек с удивительной судьбой
Зачем Колтовой взял замужнюю Климову в роковой полет? — объяснила певица Штурм
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США