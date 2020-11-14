Памяти Армена Джигарханяна: человек с удивительной судьбой

Нетипичная знаменитость. Вокруг Джигарханяна до последнего времени не было ни скандалов, ни интриг. Пикантности в биографию добавил разве что роман с молодой пианисткой. Которая в свое время удачно обратилась за автографом.

Почти три сотни ролей. Эту актерскую высоту никто не смог взять. Небывалая трудоспособность — довела его до записи в книге рекордов. И эпиграма: «Меньше на земле армян, чем фильмов где сыграл Джигарханян» — не такое уж и преувеличение.

Сейчас это смотрится словно фильм-воспоминание — с еще молодыми и совсем неименитыми дебютантами. Картину «Здравствуй, это я» снимали на киностудии Арменфильм. На родине Армена Джигарханяна. Тогда он и понял, что значит проснуться знаменитым. С этой кинолентой даже в Канны пригласили, а первому красавцу Армении и надеть было нечего.

А вот Москва армянского артиста приняла не сразу. В ГИТИСе даже до экзаменов дело не дошло. Попрекнули акцентом. Тем самым, который вместе с хитрым прищуром — сделает Джигарханяна одним из самых узнаваемых артистов.

Гордый армянин — вернулся на родину, но решил не изменять мечте. Джигарханян уже не мог не играть. В следующий раз он возвращался в Москву, чтобы поступить в знаменитый театр Ленком. Потом наступила эпоха театра Маяковского. Джигарханян вошел в плеяду артистов, которые состоялись и состарились на одной сцене.

Обольстительный армянин — он оказался еще и невероятно смешным. Премьера ленты «Здравствуйте я ваша тетя» привела к скандалу в верхах, но обернулась оглушительным успехом. На съемках артисты и сами от смеха в истерику впадали, увидев друг друга в гриме и костюмах.

Леденящее душу обаяние — это тоже про него. Безупречный Джигарханян играет эталонных злодеев.

Это уже не просто успех. Настоящая слава. В театр на Джигарханяна не попасть. В кино — три премьеры с его участием ежегодно. А в 90-х он один из немногих артистов, кто снимался в десятке картин одновременно.

А ведь все едва не закончилось, когда погибла единственная дочь. Армен Джигарханян тут же поседел. Он не хотел выходить на сцену. Трагедию из жизни пришлось повторить в кино. Сердце при съемке этого эпизода разрывалось по-настоящему.

С тех пор работа стала спасением от жизни. А погибшую дочь ему словно заменили ученики из мастерской ВГИКа. Ради воспитанников он открыл небольшой театр. А с появлением молодой пианистки — маэстро заметно оживился. И даже на сцену вернулся, несмотря на проблемы со здоровьем.

Кто бы мог подумать, что романтические отношения закончатся невероятным скандалом. Супруги с полувековой разницей в возрасте — театр не поделили. «Не ваше собачье дело» — именно так он отвечал на вопросы про личную жизнь. Потом, правда извинялся всегда. Но роль героя светской хроники так и не стала для него главной. Добродушный кавказский дедушка — таким он запомнится зрителю. И мало кто понимал, с каким грузом ему приходилось жить.