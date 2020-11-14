Комик Митя Хрусталев перед госпитализацией с COVID-19 попал в ДТП

Дмитрий (Митя) Хрусталев находится в тяжелом состоянии в больнице № 40 Сестрорецка в Ленинградской области. Об этом сообщил источник в лечебном учреждении.

Как стало известно 5-tv.ru, перед госпитализацией шоумен попал в незначительное ДТП. У Хрусталева диагностирована коронавирусная инфекция.

Дмитрий Хрусталев снимается в кино и ведет юмористические шоу. Большую известность получил после участия в КВН, в шоу Comedy Woman и «Вечерний Ургант».