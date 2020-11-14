Комик Митя Хрусталев перед госпитализацией с COVID-19 попал в ДТП

|
Нюра Незванова
1 243

Состояние телеведущего оценивается как тяжелое.

Комик Митя Хрусталев перед госпитализацией с COVID-19 попал в ДТП

Фото: Instagram @dmitry_khrustalev

Дмитрий (Митя) Хрусталев находится в тяжелом состоянии в больнице № 40 Сестрорецка в Ленинградской области. Об этом сообщил источник в лечебном учреждении.

Как стало известно 5-tv.ru, перед госпитализацией шоумен попал в незначительное ДТП. У Хрусталева диагностирована коронавирусная инфекция.

Дмитрий Хрусталев снимается в кино и ведет юмористические шоу. Большую известность получил после участия в КВН, в шоу Comedy Woman и «Вечерний Ургант».

Читайте также

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.33
0.22 91.32
0.51
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 ноября

Последние новости

18:44
Стал известен формат прощания с Арменом Джигарханяном
18:36
В США объяснили, почему боятся российских «Посейдонов»
18:25
«Какое оно, счастье?» — ТОП-6 самых ярких высказываний Армена Джигарханяна
18:10
«Стало плохо»: Иван Ургант о госпитализации Мити Хрусталева
18:05
В Ереване проходит акция памяти погибших в Карабахе — видео
17:51
Комик Митя Хрусталев перед госпитализацией с COVID-19 попал в ДТП

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 ноября
Зачем Колтовой взял замужнюю Климову в роковой полет? — объяснила певица Штурм
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США