Комик Митя Хрусталев перед госпитализацией с COVID-19 попал в ДТП
| Нюра Незванова Общество 1 243
Состояние телеведущего оценивается как тяжелое.
Фото: Instagram @dmitry_khrustalev
Дмитрий (Митя) Хрусталев находится в тяжелом состоянии в больнице № 40 Сестрорецка в Ленинградской области. Об этом сообщил источник в лечебном учреждении.
Как стало известно 5-tv.ru, перед госпитализацией шоумен попал в незначительное ДТП. У Хрусталева диагностирована коронавирусная инфекция.
Дмитрий Хрусталев снимается в кино и ведет юмористические шоу. Большую известность получил после участия в КВН, в шоу Comedy Woman и «Вечерний Ургант».
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