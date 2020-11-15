«Любили и ушли вместе»: в сети судачат о романе Колтового с его погибшей спутницей

После крушения самолета, которым управлял ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой, в сети не утихают споры о том, что связывало его с замужней Натальей Климовой, сообщает «Экономика сегодня». Девушка присутствовала на борту в тот роковой полет и погибла вместе со звездой.

Пользователи сети уверены, что отношения Колтового с его спутницей выходили за рамки профессиональных и дружеских. Некоторые даже убеждены, что между ними был роман. Правда, на чем основаны сплетни - неизвестно. Особенно странно их появление с учетом того, что и у Колтового, и у Климовой были семьи.

«Царствие небесное. Скорее всего они любили друг друга и ушли вместе»;

«Трое детей, а он девушку катает на самолетике»;

«Женатые мужчины всегда в командировки берут просто подруг, а чего не друга?» — писали юзеры.

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Многие пользователи в комментариях под новостями о трагедии сетовали на то, как тяжело приходится жене Колтового, которая узнала о его романе на стороне таким «мерзким» образом.

«Двоякое чувство у его жены: сочетание скорби и ненависти», — прокомментировала юзер в «Одноклассниках».

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Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Легкомоторный самолет ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялся в Рыбинск Ярославской области.

Вскоре машина сильно накренилась в воздухе и рухнула на землю. На борту помимо Александра Колтового находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительной информации, — сотрудница одного из банков. Каким образом она оказалась в одной кабине с шоуменом, выясняется. Телеведущий погиб на 42 году жизни. У него остались жена и маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущий Колтовой мог избежать трагедии.