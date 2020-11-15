«Любили и ушли вместе»: в сети судачат о романе Колтового с его погибшей спутницей
В интернете не утихают споры о формате отношений ведущего НТВ и замужней Климовой, которые разбились в авиакатастрофе.
Фото: Instagram @koltovoy
После крушения самолета, которым управлял ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой, в сети не утихают споры о том, что связывало его с замужней Натальей Климовой, сообщает «Экономика сегодня». Девушка присутствовала на борту в тот роковой полет и погибла вместе со звездой.
Пользователи сети уверены, что отношения Колтового с его спутницей выходили за рамки профессиональных и дружеских. Некоторые даже убеждены, что между ними был роман. Правда, на чем основаны сплетни - неизвестно. Особенно странно их появление с учетом того, что и у Колтового, и у Климовой были семьи.
«Царствие небесное. Скорее всего они любили друг друга и ушли вместе»;
«Трое детей, а он девушку катает на самолетике»;
«Женатые мужчины всегда в командировки берут просто подруг, а чего не друга?» — писали юзеры.
Многие пользователи в комментариях под новостями о трагедии сетовали на то, как тяжело приходится жене Колтового, которая узнала о его романе на стороне таким «мерзким» образом.
«Двоякое чувство у его жены: сочетание скорби и ненависти», — прокомментировала юзер в «Одноклассниках».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущий Колтовой мог избежать трагедии.
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