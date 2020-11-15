«Я была в ужасе»: Бестемьянова высказалась об участниках «Ледникового периода»

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Анастасия Шадская
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию не испытывает восторга по поводу катания непрофессиональных фигуристов.

«Я была в ужасе»: Бестемьянова высказалась об участниках «Ледникового периода»

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Бывшая фигуристка Наталья Бестемьянова осудила участников шоу «Ледниковый период» за непрофессионализм. По ее мнению, некоторым звездам нельзя принимать участие в подобных проектах, чтобы не навредить другим. Своим мнением она поделилась на программе «Секрет на миллион».

Олимпийская чемпионка честно ответила на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой. Та хотела узнать, кому не стоит выходить на лед в подобных шоу.

«Люди возрастные не должны это делать — в их руках жизни фигуристок! — сказала она. — Например, Ивар Калныньш катался, было видно, что ему тяжело это делать. Хотя у него был опыт. А Джигурда катался ужасно! Я так боялась за Марину Анисину, я была в ужасе».

В качестве примера спортсменка также привела актера Сергея Селина, которому очевидно «непросто и трудно» далось участие в шоу.

Кудрявцева задала вопрос и насчет участников последнего сезона «Ледникового периода». Она была уверена, что Бестемьяновой не нравится катание певицы Ольги Бузовой или актрисы Надежды Михалковой. 

«Надежде Михалковой очень трудно. Я вижу, как лицо ее профессионально, но ноги, форма ног! Не идет катание», — ответила Наталья.

Насчет сочетания шоу-бизнеса и такого тяжелого спорта, как фигурное катание, высказалась и фигуристка Ирина Слуцкая. Она также была гостьей программы «Секрет на миллион». Она объяснила, почему в принципе выступает против появления непрофессионалов на льду.

«В шоу-бизнесе где-то можно немножко схитрить, а в большом спорте такое не получится», — просто ответила олимпийская чемпионка.

Недавно телеведущая Ольга Бузова вновь подверглась критике со стороны судей на «Ледниковом периоде". При этом многие в сети считают, что звезда заметно прогрессирует с каждым номером.

Ранее 5-tv.ru писал, как певец Филипп Киркоров поддержал Ольгу Бузову после плохих оценок на последнем выступлении в «Ледниковом периоде».

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