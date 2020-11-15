«Я потерял сознание»: комик Митя Хрусталев рассказал, как оказался в реанимации

Телеведущий Дмитрий (Митя) Хрусталев впервые после экстренной госпитализации вышел на связь. Комик опубликовал в Instagram обращение к фанатам, где рассказал, что с ним произошло на самом деле.

Выяснилось, что ему стало плохо прямо в машине такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино. Хрусталев потерял сознание, а очнулся уже в местной больнице через несколько часов, куда его в экстренном порядке доставил водитель.

«Врачи быстро привели меня в сознание (за что им огромное спасибо!!!). Предварительный диагноз — „лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления“. Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента», — подчеркнул Дмитрий.

Он выразил огромную благодарность всем, кто принимал участие в его спасении, и тем людям, кто все эти дни переживал за его жизнь. Телеведущий отметил, что в ближайшее время плотно займется своим здоровьем. И еще раз уточнил, что в настоящее время он вне опасности.

«В погоне „за молодостью и совершенством“ артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля. <…> Сейчас со мной все в порядке, и в качестве доказательства своего хорошего самочувствия я прикладываю эту фотографию. Пожалуйста, будьте здоровы!» — обратился к фанатам Хрусталев.

Instagram @dmitry_khrustalev

«Поправляйтесь, Дмитрий!»

«Выздоравливайте скорее, наш дорогой!»

«Митя, будь здоров!!! Мы тебя очень любим!!!» — писали фолловеры Дмитрия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрия Хрусталева госпитализировали 14 ноября с подозрением на коронавирусную инфекцию. Позже выяснилось, что незадолго до этого юморист попал в ДТП, однако оно оказалось незначительным. По данным СМИ, по прибытии в больницу города Сестрорецк телеведущего ввели в искусственную кому. Телеведущий Иван Ургант подтвердил информацию о госпитализации своего коллеги, однако конкретного диагноза не называл.