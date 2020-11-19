«У него сын миллиардер»: Садальский о словах Боярского про безденежье у артистов
Ранее «главный мушкетер» России призывал артистов в период безработицы из-за пандемии найти себе подработку — например, в такси.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Актер Станислав Садальский прокомментировал недавнее заявление певца и актера Михаила Боярского. Тот говорил, что при отсутствии работы в пандемию артистам стоит идти в другие отрасли, чтобы содержать семьи.
Садальский с ним согласился, пишет сайт Teleprogramma.pro, но с некоторой оговоркой. Он уточнил, что артисты не имеют право жаловаться и должны уметь зарабатывать.
«Другое дело, что провинциальным артистам, которые служат в театре, действительно надо помогать», — заявил он.
А вот личность самого Боярского вызвала у Садальского сомнения. Он напомнил, что тот явно не нуждается в деньгах.
«У Боярского сын миллиардер, поэтому ему легко рассуждать», — сказал он.
У народного артиста РСФСР Михаила Боярского и его супруги, художественного руководителя Театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан двое детей — Елизавета Боярская и Сергей Боярский. Именно его имел в виду Садальский, говоря о том, что «главному мушкетеру» страны нечего переживать о завтрашнем дне.
Сам Боярский-старший не стал бурно реагировать на слова коллеги по цеху, пишет «Экономика сегодня».
«Пускай он говорит все, что хочет. И мне абсолютно неинтересно, что он сказал», — заявил он.
Также Михаил Боярский отметил, что не собирается пускать посторонних в семейные дела. И комментировать свои отношения с сыном он не будет.
Ранее 5-tv.ru писал, как коллеги пристыдили жалующихся на безденежье артистов.
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