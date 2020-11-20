Видео и фото из дома, где похититель почти два месяца держал семилетнего ребенка

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Алиса Маркова
Эксклюзив 3 494

Первоклассник без вести пропал 28 сентября. По подозрению в его похищении был задержан 26-летний житель Владимирской области.

Фото, видео: Depositphotos / chaioj; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивные фото из дома, где похититель почти два месяца держал семилетнего ребенка. Первоклассник без вести пропал 28 сентября. По подозрению в его похищении был задержан 26-летний житель Владимирской области.

Школьник вышел из автобуса после уроков, но не дошел до дома всего 200 метров. Почти два месяца ребенка искали полицейские, волонтеры и военные. Родители уже отчаялись увидеть сына живым. Но несколько дней назад на следователей вышли коллеги из Интерпола, передавшие информацию о мужчине, который удерживает школьника в частном доме.

Оперативники сразу же отправились на место, где и нашли мальчика живым. Ребенка уже осмотрели медики, он здоров. Дома его ждали родители и трое братьев. Как произошла встреча родных, которая стала настоящим чудом, в эксклюзивном интервью рассказал отец мальчика.

Следователям мальчик рассказал, что 28 сентября неизвестный мужчина прямо на автобусной остановке схватил его и силой затолкал в машину. Мотивы преступника сейчас выясняют следователи. Он задержан и уже дает показания.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором запечатлены обнимающие нашедшегося ребенка родители.

Видео и фото из дома, где похититель почти два месяца держал семилетнего ребенка

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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