ТОП-4 самых могущественных и сильных духом знака зодиака

Есть категория людей, которые удивляют окружающих. Они успевают больше других, способны на многое, поражают внутренней силой и способностью добиваться своего. Они могущественны, поэтому среди них — много звезд и выдающихся личностей.

Овны

Прирожденные лидеры — так называют Овнов астрологи. И это действительное один из самых могущественных и успешных знаков зодиака. Они настроены на успех, умеют сосредоточиться на своей цели и не видеть никаких препятствий на пути, пока ее не достигнут. Они умны, постоянно стремятся узнавать что-то новое, а их энергичности можно только позавидовать.

Все это накладывает отпечаток на их характер — он самодостаточны, поэтому часто прямолинейны. Не упустят возможности высказаться в адрес тех, кто их раздражает. Но сами не ведутся на чужие подначки и не идут на поводу у других. Заставить Овнов делать что-то против их воли практически невозможно, пишет Femmie.

Самые знаменитые представители этого знака: изобретатель и художник Леонардо да Винчи, актер Чарли Чаплин, художник Винсент Ван Гог.

Раки

Раки — семейные, приятные в общении люди. И многие знают их, как чувствительных, эмоциональных и нежных людей, что они ошибочно принимают за слабость. На самом деле это уверенные в себе, амбициозные в карьере и в личной жизни люди. А настрой на семейную жизнь заставляет их искать только нужного человека себе под стать.

Они способны многого добиться в выбранной профессии, из-за чего коллеги могут их не любить. Еще бы, ведь те так много требуют и, бывает, придираются к мелочам. Но и перед собой они ставят высокую планку. Они сильны, настойчивы и постоянны в своих стремлениях — в этом их сильная сторона и могущество.

Среди Раков немало известных людей: активист Нельсон Мандела, футболист Лионель Месси, принцесса Диана.

Львы

Лев — это король среди других знаков зодиака. Харизма, невероятная уверенность в себе, внутренняя сила, способность идти напролом даже в самых сложных ситуациях. Все это про Львов, которых не пугают сложности.

Львов часто считают высокомерными, но их вера в собственные силы оправданна. Львы знают, на что способны. Они не только говорят, но и делают — и в этом их сила.

К Львам относятся такие известные личности, как певица Мадонна, актриса и певица Дженнифер Лопес и экс-президент США Барак Обама.

Скорпионы

Многие считают Скорпионов упрямыми, но ведь это часто свидетельствует о силе характера. Они невероятно продуктивны, умеют интенсивно работать и добиваться поставленных целей. Но их критику способны выдержать не все — найти с ними общий язык непросто. Впрочем, не меньше жалят себя и сами представители этого знака зодиака, если считают, что сделали недостаточно.

Они кажутся высокомерными, а все потому, что им нужно только лучшее — в работе, карьере, увлечениях. В отношениях они решительны и умеют добиться желанного партнера, даже если изначально тот не проявляет к ним интереса. Зато получив «своего» идеального человека, они будут верны ему до конца.

Среди известных представителей этого знака есть актриса Деми Мур, художник Пабло Пикассо и знаменитая «красотка» Джулия Робертс.

Ранее 5-tv.ru писал про лучших манипуляторов среди знаков зодиака.