Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 ноября

Общий фон предстоящей недели с 23 по 29 ноября остается неблагоприятным для личной жизни. Может сохраниться напряженность и вероятность появления конфликтов между полами, а в спорах будет сложно найти общий язык и прийти к компромиссу. Всплески эмоций не приносят удовлетворения или глубины в отношениях.

При этом предстоящая неделя подарит всем возможность грамотно и эффективно направить нашу энергию на достижение целей.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.

Овен — гороскоп на неделю

Напряженный для Овнов период подходит к концу, но его влияние все еще очень сильно. Это будет проявляться во вспыльчивости, раздражительности, агрессивности. Параллельно с этим для вас начинаются дни повышенной осознанности, что позволит вам направить эти непростые энергии в нужное русло.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит, скорее, непростая неделя. Будет сложно найти компромисс с окружающими, достичь договоренностей, возможно нестабильное эмоциональное состояние. В целом сложность недели в том, что вам будет непросто обрести внутренний покой.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит очень положительная неделя. Вы полны сил, настойчивости, энергичны и активны. Все это позволит вам максимально приблизиться к достижению ваших целей, требующих именно таких энергий. Неделя также особенно хороша для занятий спортом.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. С одной стороны для вас продолжается период раздражительности и обид. С другой стороны в вас появятся и будут помогать ясность мышления, готовность и способность все обсудить с окружающими, а также особая мягкость и готовность к компромиссу. Предстоящая неделя также обещает вам особенно нежные моменты в личных отношениях.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя скорее положительная. Вам в полной мере удастся проявить вашу активность и способности к лидерству. Вы будете энергичны, настойчивы и сможете повести за собой окружающих. Однако деятельность, требующая точности мышления и отточенных формулировок может оказаться для вас не столь успешной.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя будет позитивной. Вам удастся поддерживать в порядке свои дела и свое внутреннее состояние. Особая ясность мышления позволит вам все точно спланировать, рассчитать время и силы и успеть сделать все запланированное. Эффективность ваших действий принесет успех на работе и внутреннее удовлетворение.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов продолжается период конфликтов и противостояния. И хоть он уже подходит к завершению, но его влияние пока еще очень мощное. Возможно развитие затянувшихся конфликтов, неготовность сторон пойти на компромисс, нежелание двигаться к примирению. Вам придется пока запастись терпением.

Скорпион — гороскоп на неделю

На Скорпионов одинаково сильно будут действовать две планеты: Меркурий и Венера. Меркурий принесет глубину и ясность мышления, новые важные открытия и находки. Венера же принесет энергии любви, страсти и сексуальности. Возможно начало новых отношений или яркая сексуальная связь.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя очень положительная. Ваша энергичность и активность будут заразительны и притягательны для окружающих. Вы сможете активно распространять свое влияние, а повысившаяся осознанность позволит вам точно направить эту энергию на достижение ваших целей. В целом, неделя очень хороша для задач, требующих настойчивости и активности, например для начала новых проектов.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя, скорее, непростая. По-прежнему возможно противодействия вашим проектам, козни и интриги недоброжелателей, а также открытые конфликты. Однако, наряду с этим вам будет помогать ваша способность все обсудить, договориться с окружающими, найти взаимовыгодное решение. В целом, на предстоящей неделе для вас возможны успехи, несмотря на возникающие сложности.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям на предстоящей неделе лучше всего активно и энергично проявлять себя, настаивать на своем, упорно двигаться к цели. Для точного мышления и вдумчивой работы неделя неподходящая. Также неделя хороша для занятий спортом, особенно командными видами.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит позитивная неделя. Она поможет лучше понять свои чувства, настроения, прямо и открыто общаться с окружающими. Также для вас начинаются дни особого расцвета любви и романтики. Возможна влюбленность или начало новых личных отношений.

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