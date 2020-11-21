«Мы потеряли Сергея»: Баста разнес Шнурова в эфире шоу «Голос»

В новом выпуске шоу «Голос» судьи проекта Сергей Шнуров и Василий Вакуленко, более известный как Баста, устроили перепалку после выступления двоих конкурсантов.

Лидер группировки «Ленинград» отметил, что подопечный Басты в номере выбрал несвойственный себе образ. На громкие заявления певца, Вакуленко отметил, что-то же самое можно сказать и про самого Шнурова. Рэпер посетовал, что рок-музыкант потерял свой бунтарский дух и превратился в «попсового» исполнителя, что особенно заметно в его нынешнем стиле.

«Никто не мог представить вас в бадлоне с зачесанными волосиками назад. Такое ощущение, что Сергей говорит про себя просто. Мы потеряли Сергея, которого все любили. Где Сергей? Долой пиджаки», — передает слова Басты «Экспресс газета».

Шнуров язвительно подчеркнул, что из такого наставника как Вакуленко получился бы хороший «художественный руководитель Дня милиции». Спор двух знаменитостей решено было прекратить для оглашения решения участникам, которые все это время молча наблюдали за происходящим со сцены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лоза подал в суд на Шнурова за нецензурный стих и «уязвленное» самолюбие.