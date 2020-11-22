Как подготовиться к «коридору затмений»? Астропрогноз на неделю с 23 по 29 ноября

Человечество вступает в «коридор затмений», который наступает с 30 ноября. В преддверие этого периода, который продлится до 14 декабря, стоит подвести итоги текущих дел и дать старт новым проектам. Такой совет читателям 5-tv.ru дала астролог Алена Никольская. Также она рассказала, что ожидает людей в последнюю неделю перед знаковым астрологическим событием — с 23 по 29 ноября.

По словам эксперта, сейчас самое время для того, чтобы начать реализовывать задуманное. После начала коридора затмений давать жизнь новым делам не рекомендуется. В крайнем случае — лучше отложить проект, если вы чувствуете, что еще к нему не готовы.

«Коридор затмений мы уже сейчас начнем ощущать в полной мере. Это с одной стороны, возможность подвести итоги и поставить точку в важных вопросах, а с другой — у нас будет некоторое внутреннее беспокойство. Если у вас есть важные дела, постарайтесь их хотя бы начать уже сейчас», — посоветовала астролог.

На будущей неделе нас ожидают благоприятные аспекты планет. Особенно их воздействие ощутят люди творческих профессий — это время можно будет использовать для генерирования интересных идей. Кроме того, неожиданные задумки могут прийти во сне, поэтому, по словам астролога, стоит отдать должное внимание сновидениям.

«Меркурий будет последовательно делать хорошие аспекты к Нептуну, Плутону и так далее. Это значит, что вы сможете на этой неделе легче и проще договориться с разными людьми. Например, при аспекте к Нептуну, из вас как из рога изобилия будут буквально литься разные творческие идеи. Вам легче будет вернуться к каким-то вопросам, которые были спорными. А для людей творческих это вообще чудесный период — вы сможете запустить новый проект. И обязательно запоминайте, что вам будет сниться в течение всей недели — сны могут быть вещими», — заметила Никольская.

Однако какая бочка меда без ложки дегтя: финал недели готовит нам неприятный сюрприз. Астролог рекомендовала быть осторожнее в спорах и дискуссиях, так как напряженный аспект Венеры с Ураном будет побуждать к ненужным выяснениям отношений. По ее мнению, стоит придержать язык за зубами, если вам дорого ваше окружение.

«На таких аспектах бывают часто вспышки негодования, несогласия и желания во что бы то ни было отстаивать свою точку зрения, не задумываясь о последствиях. Поэтому, пожалуйста, спросите себя — вам важно быть правым или счастливым? Лучше не выясняйте отношения, особенно с близкими людьми», — посоветовала Никольская.

Не стоит и пускаться во все тяжкие — конец недели может предложить вам амурное приключение, но долгосрочных отношений из него не выйдет, предупредила астролог.

«В конце недели будет желание включиться в любовную интрижку. Не советую вам это делать, потому что она закончится быстро, а потом вы пожалеете. Будьте внимательны к себе и к своим отношениям», — заключила Никольская.

Поскольку последний месяц зимы уже не за горами, ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на декабрь 2020 года. Специалисты советуют подготовиться к финалу года заранее, чтобы избежать неприятностей, которыми и так оказался богат текущий год.