Никаких эмоций и конфликтов: астропрогноз на декабрь 2020 года

Известный таролог и астропсихолог Олеся Мезенцева рассказала, чего ждать человечеству от последнего месяца непростого, преисполненного страстями 2020 года. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru эксперт обратила внимание на несколько важных дат декабря, события которых окажут существенное влияние на будущее каждого.

С сожалением Мезенцева заметила, что расслабляться, несмотря на приближающиеся новогодние праздники, еще очень рано. Во многом, потому что предстоит пережить еще два очень важных события.

Солнечное затмение

Так, 14 декабря произойдет очередное солнечное затмение, звездным покровителем которого будет знак Стрельца. За три дня до затмения и в течение трех последующих дней категорически не рекомендуется планировать какие-либо масштабные проекты, подписывать деловые соглашения или совершать дальние поездки.

«В период солнечного затмения события, которые происходят в вашей жизни, даже если они не очень значительные, как вам кажется, в дальнейшем будут оказывать на вашу жизнь огромное влияние. Поэтому будьте очень внимательны в этот период», — подчеркнула астропсихолог.

Уникальное явление

21 декабря произойдет самое масштабное астрологическое событие 2020 года: Юпитер соединится с Сатурном в Водолее и это в день зимнего солнцестояния! Как пояснила эксперт, это уникальное явление происходит один раз в 200 лет и считается временем зарождения новых династий, создания политических альянсов, новой социально-экономической реальности.

«Это не значит, что 21 декабря сразу случатся мегамасштабные события. Но идеи, проекты, которые будут обсуждаться в этот период, будут создавать новую мировую реальность», — отметила Олеся Мезенцева.

Вместе с тем астролог обращает внимание на особую траекторию движения воинственного Марса. Весь декабрь 2020 года планета будет находиться в знаке напряженного Овна, а это значит, что любые спорные ситуации могут вылиться в грандиозные конфликты. Следовательно, в этот период лучше максимально собраться и держать все под контролем.

Однако Венера в Скорпионе сулит положительные эмоции в любовной сфере и благоволит к романтическим отношениям.

«В конце декабря Меркурий соединится с Нептуном. Меркурий отвечает за умственную активность, а Нептун — за воображение, мечты, работу с подсознанием. Поэтому если вы правильно поставите цели, продумаете их, большая вероятность, что они сбудутся. Так что подготовьтесь к концу месяца!» — подытожила астропсихолог.

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