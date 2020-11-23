«Не вышел из него Иисус»: Шнуров сочинил стих про «лжеца Михайлова»

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Виктория Андреева
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Известного певца уличили в обмане россиян и собственной команды.

Фото, видео: Instagram @shnurovs, @stas_mihailoff

На фоне пандемии коронавируса разразилось немало скандалов. Так, например, в последние дни общественность активно обсуждает заявление певца Стаса Михайлова, мотивировавшего коллег по шоу-бизнесу создать фонд помощи гражданам.

Артист отмечал, что если он может «содержать» свою команду в одиночку, значит, лишние деньги на поддержку безработных россиян есть и у других селебрити. Однако вскоре выяснилось, что изречения Михайлова не соответствуют реальности. Заслуженный артист РФ Александр Скляр сообщил, что лично общался с подопечными певца и уверен: тот не помог им ни копейкой.

Не упустил возможности прокомментировать разыгравшуюся «драму» и музыкант Сергей Шнуров. Кумиру миллионов он посвятил нецензурный стих и выложил его в своем Instagram.

«В улыбке расплылось хайло,

Под кожей ботокс шевеля.

Наш Стасик, свет Михайлов

Похож на странного шмеля.

Жужжал о том, что щедрый он.

Лоснясь и излучая благость,

Что денег дал всем миллион,

Он за добро, а не за гадость», — написал артист. (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).

Однако тут же Шнуров с «сожалением» отметил, что добрые порывы Михайлова успехом не увенчались. Впрочем, исходя из ироничных строк, музыканта это мало удивило.

«Так много сделал добрых дел,

А ты, народ, мотай на ус.

С кем не бывает, *****,

Не вышел из него Иисус», — заключил Сергей.

Instagram @shnurovs

Пользователи сети, уже привыкшие к характеру эпатажного Шнурова, похвалили его за колкий стих. Фанаты единогласно отмечали, что зазнавшимся артистам давно пора «вернуться к реальности».

«Четкая рифма, четкий посыл!»

«Любимец бабушек наврал? Не может быть, а с виду и не скажешь! Шнур — крут!»

«Серега — лучший! А Михайлов этот уже и так всех достал»,

«Классика жанра. А стих про лжеца Михайлова шикарен!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец и композитор Юрий Лоза подал в суд на Сергея Шнурова за нецензурный стих и «ущемленное достоинство».

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