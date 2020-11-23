«Не вышел из него Иисус»: Шнуров сочинил стих про «лжеца Михайлова»
Известного певца уличили в обмане россиян и собственной команды.
Фото, видео: Instagram @shnurovs, @stas_mihailoff
На фоне пандемии коронавируса разразилось немало скандалов. Так, например, в последние дни общественность активно обсуждает заявление певца Стаса Михайлова, мотивировавшего коллег по шоу-бизнесу создать фонд помощи гражданам.
Артист отмечал, что если он может «содержать» свою команду в одиночку, значит, лишние деньги на поддержку безработных россиян есть и у других селебрити. Однако вскоре выяснилось, что изречения Михайлова не соответствуют реальности. Заслуженный артист РФ Александр Скляр сообщил, что лично общался с подопечными певца и уверен: тот не помог им ни копейкой.
Не упустил возможности прокомментировать разыгравшуюся «драму» и музыкант Сергей Шнуров. Кумиру миллионов он посвятил нецензурный стих и выложил его в своем Instagram.
«В улыбке расплылось хайло,
Под кожей ботокс шевеля.
Наш Стасик, свет Михайлов
Похож на странного шмеля.
Жужжал о том, что щедрый он.
Лоснясь и излучая благость,
Что денег дал всем миллион,
Он за добро, а не за гадость», — написал артист. (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).
Однако тут же Шнуров с «сожалением» отметил, что добрые порывы Михайлова успехом не увенчались. Впрочем, исходя из ироничных строк, музыканта это мало удивило.
«Так много сделал добрых дел,
А ты, народ, мотай на ус.
С кем не бывает, *****,
Не вышел из него Иисус», — заключил Сергей.
Пользователи сети, уже привыкшие к характеру эпатажного Шнурова, похвалили его за колкий стих. Фанаты единогласно отмечали, что зазнавшимся артистам давно пора «вернуться к реальности».
«Четкая рифма, четкий посыл!»
«Любимец бабушек наврал? Не может быть, а с виду и не скажешь! Шнур — крут!»
«Серега — лучший! А Михайлов этот уже и так всех достал»,
«Классика жанра. А стих про лжеца Михайлова шикарен!» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец и композитор Юрий Лоза подал в суд на Сергея Шнурова за нецензурный стих и «ущемленное достоинство».
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