Госпитализированный Павел Прилучный готовится к операции

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Карина Бернтгольц
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Актер получил травму головы в Калининграде, после чего обратился за медицинской помощью.

Госпитализированный Павел Прилучный готовится к операции

Фото: Instagram @bugevuge

Известному российскому актеру Павлу Прилучному, который накануне был госпитализирован с травмой головы в столичную клинику, предстоит операция на лице. Как сообщил источник 5-tv.ru, звезде сериала «Мажор» будет необходимо зашить полученные раны. Сейчас артист находится в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова в Москве, где за его состоянием наблюдают специалисты. Сегодня утром они пришли к выводу, что уже завтра Прилучного нужно прооперировать.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что актер Павел Прилучный получил серьезную травму головы, что привело к госпитализации. Причем случилось все еще в Калининграде, где он был на съемках, а к врачу почему-то артист отправился лишь в Москве. Сам звезда объяснил свою травму неудачным падением и ударом головой, но многие в это не верят. Ходят слухи, что Прилучного сильно избили.

Позже агент актера Екатерина Сычева подтвердила, что звезда заработал не только травму головы. Переломы костей черепа, множественные травмы и гематомы у Прилучного — результат нападения на него неизвестных. 

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