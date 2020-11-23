Госпитализированный Павел Прилучный готовится к операции
Актер получил травму головы в Калининграде, после чего обратился за медицинской помощью.
Фото: Instagram @bugevuge
Известному российскому актеру Павлу Прилучному, который накануне был госпитализирован с травмой головы в столичную клинику, предстоит операция на лице. Как сообщил источник 5-tv.ru, звезде сериала «Мажор» будет необходимо зашить полученные раны. Сейчас артист находится в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова в Москве, где за его состоянием наблюдают специалисты. Сегодня утром они пришли к выводу, что уже завтра Прилучного нужно прооперировать.
Ранее 5-tv.ru стало известно,
Позже агент актера Екатерина Сычева подтвердила, что звезда заработал не только травму головы. Переломы костей черепа, множественные травмы и гематомы у Прилучного — результат нападения на него неизвестных.
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