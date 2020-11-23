Прилучный объяснил, как получил травму головы
Накануне СМИ облетела информация, что актер госпитализирован в отделение травматологии частной клиники.
Фото: Instagram @bugevuge
Актер Павел Прилучный был накануне госпитализирован с травмой головы. Звезда «Мажора» пострадал еще 21 ноября, когда был в Калининграде, но за помощью обратился только после возвращения в Москву.
Как писал 5-tv.ru, Прилучный объяснил врачам, что упал и получил сильный удар по голове. Его проверили на употребление горячительных напитков, но в анализах следов алкоголя найдено не было.
Уже появилась и другая версия госпитализации актера из «Закрытой школы». Телеканал 360 со ссылкой на свой источник сообщил, что актера избили. Один из сотрудников медицинского учреждения поведал, что у Прилучного зафиксировали многочисленные ушибы головы, ссадины и переломы лицевого скелета.
«Сильно избит, лежит в платной травматологии», — добавил источник.
Также известно, что актер может пробыть в столичной клинике около двух недель.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Прилучного, Агата Муцениеце, впервые посетила дом, где они жили до развода вместе с общими детьми.
Читайте также
87%
-0.25 89.93
-0.33
Нашли ошибку?