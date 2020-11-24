«Заказная история»: Экстрасенс рассказала, кто напал на Павла Прилучного

Экстрасенс Дарья Миронова увидела, что в нападении на актера Павла Прилучного могут быть виноваты двое. А избиение произошло под влиянием алкоголя, об этом она рассказала в беседе с Nation-news.

«Люди, которые на него напали были нетрезвые. Возможно, это даже заказная история. Они — профессиональные бойцы, у них, видимо, есть спортивная подготовка, били очень профессионально», — заявила Миронова.

Также она отметила, что в случившемся имела место и зависть популярному артисту. Избиение, по ее словам, стоит называть никак иначе, как «эмоциональной выходкой».

Актер Павел Прилучный получил серьезную травму головы, что привело к госпитализации. Причем случилось все еще в Калининграде, где он был на съемках, а к врачу почему-то артист отправился лишь в Москве.

Агент Прилучного заявила, что звезда получил переломы костей черепа, множественные травмы и гематомы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализированный Павел Прилучный готовится к операции.