«Был абсолютно трезвый»: друг Прилучного раскрыл подробности нападения на актера

Близкий друг Павла Прилучного — бизнесмен из Калининграда Илья Васильев — раскрыл подробности инцидента, в результате которого актера госпитализировали в московскую клинику со тяжелыми травмами около двух суток назад. В беседе с KP.RU предприниматель подтвердил информацию, что имело место жестокое избиение.

По словам мужчины, драка произошла в калининградском клубе «Завод». И тут же отмечает, что в момент конфликта Павел был не один. Несмотря на то, что Васильев не уточнил, кто именно сопровождал актера, ранее в СМИ распространилась информация, что это были его личный водитель и тренер по боксу.

По версии собеседника издания, Прилучный приехал в клуб лишь с одной единственной целью — осмотреть территорию, где планировал снимать фильм «В клетке 2», который сам и продюсирует.

«В некоторых СМИ я прочитал, что нас вместе побили в гей-клубе. Это неправда. Во-первых, мы нормальные мужики. Я не толерантен к геям. Во-вторых, я не был с Павлом. Я вообще не был в клубе „Завод“ ни разу. А последние четыре года по клубам и барам не хожу — поменялись интересы с рождением ребенка», — подчеркнул Илья.

Он также добавил, что не знает, при каких конкретно обстоятельствах известный актер ввязался в драку и кто был ее инициатором. Однако уточнил, что Прилучный совершенно точно не был пьян.

«Он был абсолютно трезвый. Это совершенно точно, это подтвержденный экспертизами факт. Обо всем, что мне известно по этому делу, я сказал полицейским, когда меня, как друга Павла, опрашивали по этому факту в ходе первоначальной проверки. Дело находится на контроле у руководителя регионального УМВД», — добавил мужчина.

Instagram @bugevuge

Васильев не дал конкретной информации о том, с кем дрался актер. Однако по данным некоторых СМИ, оппонентом был человек куда большей весовой категории. Предположительно, травмы Прилучному нанес никто иной как владелец того самого клуба «Завод». Отношения стороны выясняли якобы на втором этаже питейного заведения, где располагался спортивный зал. Там же, вероятно, и нашли сильно покалеченную звезду «Мажора».

По словам Ильи, решение обратиться к медикам Павел Прилучный принял только, когда хорошенько проспался после инцидента и увидел рваные раны на лице.

«На мой взгляд, повреждения тяжкие, но в этом будет разбираться полиция», — подытожил друг актера.

Между тем, заявление о привлечении к ответственности обидчика, анонсированное агентом Прилучного Екатериной Сычевой, в правоохранительные органы пока не поступало, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Прилучный вышел на связь с поклонниками после госпитализации.